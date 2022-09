नाशिक : कोकण, मध्य, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रासह विदर्भातील जिल्ह्यांत आजपासून तीन दिवस विजांसह पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. तीन दिवस राज्यात विजांच्या कडकडाटासह हवामान विभागाचा अंदाज खरा ठरवीत आज शहर- जिल्ह्यात दुपारी १. ८ मि.मी. वादळासह मुसळधार पावसाने हजेरी लावत नवरात्रोत्सवाच्या आनंदावर बरसत जनजीवन विस्कळित केले.

उद्या (ता.३०) कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सवातील दांडियावर परिणाम होणार आहे. आज दुपारी सव्वा ते दीडच्या सुमारास शहर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झाला. विजेच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसाने शहरात ठिकठिकाणी नवरात्रोत्सव मंडळांनी उभारलेल्या मंडपात रोषणाई, सजावट आणि दांडीयाच्या तयारीवर चांगलेच पाणी फिरले. (Rain forecast for 3 days with thunder in Nashik district from today Navratri 2022 Nashik News)

मंडपात चिखल

सध्या सगळीकडे गरब्याचा उत्साह आहे. दोन वर्षांच्या खंडानंतर यंदा गरबा-दांडिया खेळायला परवानगी दिल्याने आबालवृद्धांसह सारे मनमुराद आनंद लुटत आहेत. सगळीकडे नवरात्रौत्सवाचा उत्साह असताना गरब्यावर पावसाचं विरजण पडण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन दिवस राज्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आली.

नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवसांपासून गरबा आणि दांडिया खेळाला उत्साह आला आहे. मात्र, आता पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने दांडिया रसिकांचा हिरमोड झाला. सायंकाळी दांडीया खेळण्याच्या मंडपात पाणी साचल्याने ठिकठिकाणी चिखल झाला. त्यामुळे मंडपात साचलेले पावसाचे पाणी काढून देण्यासाठी सायंकाळी उशिरापर्यंत धावाधाव सुरू होती.

मेघगर्जनेसह मुसळधार

हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस शहरात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यात मेघगर्जनेसह परतीचा पाऊस बसणार आहे. त्यामुळे वादळ वारा आणि मेघगर्जनेसह कोसळलेल्या गरब्यावर पावसाचं संकट आहे.

