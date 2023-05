Nashik Rain Update : जिल्ह्याच्या काही भागामध्ये हलक्या पावसाचा अंदाज

By

Nashik News : जिल्ह्याच्या काही भागामध्ये बुधवारी (ता. ३१) हलक्या पावसाचा, तर गुरुवारी (ता. १) उष्ण व कोरड्या हवामानाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (rain update Light rain forecast in some parts of district nashik news)

या कालावधीत तापमान कमाल ३८ ते ४०, तर किमान २३ ते २६ अंश सेल्सिअस आणि वाऱ्याचा वेग तासाला १७ ते २१ किलोमीटर राहण्याची शक्यता केंद्राची आहे.

सामान्य सल्ला हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला व हवामानाचा पूर्वानुमानासाठी मेघदूत व मेघगर्जनेसह पावसासाठी ‘दामिनी‘ मोबाईल अॅपचा उपयोग करावा, असे केंद्रातर्फे सांगण्यात आले.