Jalgaon News : शहरासह जिल्ह्यात सोमवारी (ता. २९) रात्री दोन ते तीनच्या सुमारास सोसाट्याचा वाऱ्याने तब्बल एक तास धुमाकूळ घातला.

विजांचा कडकडाटही झाला. मात्र, वाऱ्यामुळे पावसाला हुलकावणी मिळाली. पहाटे एक तास वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता. (unseasonal rain on 29 may in jalgaon news)

केरळात मॉन्सूनचे आगमन सुरू झाल्याने सोमवारी जळगाव जिल्ह्यात काही ठिकाणी तुरळक पावसाचा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला होता. तो रात्री दोन ते तीनच्या सुमारास खरा ठरला. अचानक वादळी वारा सुरू झाल्याने गच्चीवर झोपलेल्यांना गच्चीवर झोपणे कठीण झाले होते. वाऱ्याचा वेग प्रचंड असल्याने पलंगाला बांधलेल्या मच्छरदाण्याही उडून गेल्या.

वीजपुरवठा खंडित

अचानक सुरू झालेल्या वाऱ्याने वीजपुरवठा खंडित झाला होता. गच्चीवर झोपावे, तर सोसायट्याचा वारा झोपू देत नव्हता, वीज गायब झाल्याने घरात कूलर व पंखे बंद होते.

त्यामुळे नागरिकांची झोप उडाली होती. पहाटे काही तास पावसाचे वातावरण असले, तरी दिवसभर दमट हवामानामुळे अंग चिकट होत होते. तापमान ४० अंश होते.

यंदा पावसाळा उशिरा सुरू होणार असल्याचे संकेत आहेत. जिल्ह्यात ७ ते ८ जूनला मॉन्सूनचे आगमन होते. यंदा मात्र ते उशिराने होईल. ७ व ८ जूनला पाऊस येईल. मात्र, त्याचे प्रमाण अल्प असेल. तो पाऊस मॉन्सूनपूर्व गणला जाईल.