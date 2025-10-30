Nashik Monsoon : नाशिकमध्ये पावसाचा धुमाकूळ! ११०० मिमी हून अधिक पर्जन्यमानाची नोंद; २.८८ लाख हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त

नाशिक: जिल्ह्यात सहा महिन्यांपासून सातत्याने पाऊस हजेरी लावत आहे. या पावसाने सर्वसामान्य बेजार, तर दोन लाख ८८ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात मेपासून आजतागायत एकूण १,१०७.९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक २५८.२ मिमी पाऊस झाला. ऑक्टोबरमध्ये ९२.४ मिमी पाऊस झाला असून, ऑक्टोबरच्या सरासरीच्या तुलनेत १६६.२ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. .यंदा अवघ्या राज्यात पावसाने धूमशान घातले असून, विविध भागांत अतिवृष्टीची नोंद झाली. त्यामधून नाशिक जिल्हाही सुटलेला नाही. जिल्ह्यात मेमध्ये अवकाळीने तडाखा दिला. ३ ते २८ मे या कालावधीत तब्बल १२६.६ मिमी पाऊस नोंदविला गेला. अवेळी आलेल्या पावसाने शेतीचे नुकसान झाले. पण, त्यासोबत मालमत्तेचीही हानी झाली. .जूनमध्ये वेळेवर हजेरी लावणारा मॉन्सून सरासरीच्या २२०.४ टक्के बरसला. त्या तुलनेत जुलै व ऑगस्टमधील सरासरीच्या तुलनेत अनुक्रमे ६४.८ व ६१ टक्के पावसाची नोंद झाली. परंतु, सप्टेंबरमध्ये पावसाने सर्वच विक्रम मोडीत काढले. संपूर्ण सप्टेंबरचे पर्जन्यमान १८३.६ मिमी असताना प्रत्यक्षात २५८.२ मिमी म्हणजेच १४०.६ टक्केच पावसाची नोंद झाली..जिल्ह्यात या महिन्यात पाऊस उघडीप देईल, असा अंदाज होता. पण, २९ दिवसांपासून पावसाने दणका दिला आहे. चालू महिन्यात ५५.६ मिमी पर्जन्य अपेक्षित असताना आतापर्यंत ९२.४ मिमी पाऊस पडला आहे. सरासरीशी तुलना केल्यास हे प्रमाण १६६.२ टक्के आहे. अद्यापही पुढील २४ तास पावसाचा अंदाज असल्याने जिल्हावासीयांवरील चिंतेचे ढग कायम आहेत..‘जायकवाडी’ला ९९ टीएमसी पाणीजिल्ह्यात मेपासून पावसाने मुक्काम ठोकला आहे. या पावसामुळे धरणांच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली. परिणामी धरणांमधून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे नद्या-नाले दुथडी वाहत आहेत. तर नांदूरमध्यमेश्वरमार्गे ११ लाख ४५ हजार ८१० दलघफू म्हणजे ९९ टीएमसीहून अधिकचे पाणी जायकवाडी धरणात पोहोचले आहे..धरणे ९९ टक्के भरलेलीसततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश धरणे काठोकाठ भरली आहेत. सध्या प्रमुख २६ धरणांमध्ये एकत्रितरीत्या ६९ हजार ७२५ दलघफू साठा उपलब्ध आहे. हे प्रमाण ९८.७३ टक्के आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा साठा ६५ हजार ७८ दलघफू (९२ टक्के) होता..Taklibhan News: शेतशिवार पुन्हा जलमय; टाकळीभान परिसरात रब्बीच्या पेरण्या लांबणीवर...हेही महत्त्वाचेजिल्ह्याचे जून ते सप्टेंबरचे पर्जन्यमान ९३३.८ मिमीयंदा सरासरी ८४१.१ मिमी म्हणजे ९०.१ टक्के नोंदचार महिन्यांत पंधराही तालुक्यांत अतिवृष्टीची नोंदसद्यःस्थितीत दारणासह आठ धरणांतील विसर्ग कायम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.