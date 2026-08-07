Raj Thackeray : कोचिंग क्लास हा शिक्षणापेक्षा धंदा! कॉलेजची फी 20 हजार, क्लासची 1 लाख; राज ठाकरेंचा थेट सवाल

नाशिक : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दोन दिवसांच्या नाशिक दौऱ्यादरम्यान पत्रकार परिषद घेत केंद्रातील मोदी सरकारसह राज्यातील शिक्षण व्यवस्था, कोचिंग क्लासेस, रस्त्यांवरील खड्डे, सिंहस्थाच्या कामांपासून ते एसआयआर मोहिमेपर्यंत विविध मुद्द्यांवर जोरदार टीका केली. शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले..कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या प्रभावावर सवालराज ठाकरे म्हणाले की, सध्या कोचिंग क्लास हा शिक्षणापेक्षा धंदा बनत चालला आहे. आतापर्यंत जेवढे पेपर फुटल्याचे प्रकार समोर आले, त्यात कोचिंग क्लासेसचा संबंध असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आधी क्लासमध्ये प्रवेश घ्यायचा आणि त्यानंतर कोणत्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा, हेही क्लासने ठरवायचे, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.कॉलेजची फी 20 हजार रुपये असताना क्लासची फी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगत क्लास आणि कॉलेज यांच्या संगनमतातून हे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थी आठ-आठ तास क्लासमध्ये असतील तर कॉलेजमधील उपस्थिती कशी लागते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कोचिंग क्लासेस वाईट नसले तरी केवळ धंदा म्हणून चालणाऱ्या क्लासेसवर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी म्हटले..नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दानाशिकमधील एका विद्यार्थ्याने नीट परीक्षेच्या तयारीनंतर पेपर फुटल्याने निराश होऊन आत्महत्या केल्याचा मुद्दा राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. त्या विद्यार्थ्याचे कुटुंबीय आपल्याला भेटल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्महत्या केलेल्या 21 विद्यार्थ्यांची नावे समोर आली, मात्र नाशिकमधील या विद्यार्थ्याचे नाव त्यात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांनी आपल्याला पुन्हा नीटचा पेपर फुटणार नाही ना, असा प्रश्न विचारल्याचेही त्यांनी सांगितले.शिक्षण व्यवस्थेतील परिस्थिती बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. भारतात 22 लाख विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली, तर चीनमध्ये त्यापेक्षा सहापट अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्याचा संदर्भ देत त्यांनी दोन्ही देशांच्या परीक्षा व्यवस्थेतील फरक मांडला. चीनमध्ये परीक्षा घेण्याची जबाबदारी प्रांतांवर सोपविणे, परीक्षा गुप्त ठेवणे, पोलिस बंदोबस्त, वाहतूक व्यवस्था तसेच कचरा आणि ड्रेनेज व्यवस्थेचीही काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..Dombivli: राज ठाकरे आणि मराठी माणसांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट, मनसे आक्रमक; संबंधिताविरोधात एनसी दाखल.जंतर-मंतर आंदोलनाची सुरुवातजंतर-मंतरवरील आंदोलन ही केवळ सुरुवात असून तरुणांमधील सरकारविरोधातील राग भविष्यात आणखी तीव्रतेने बाहेर येऊ शकतो, असा दावा राज ठाकरे यांनी केला. आंदोलनात सहभागी झालेले सर्व विद्यार्थी नीटचे विद्यार्थी नव्हते, मात्र त्या आंदोलनातून समाजातील व्यापक असंतोष समोर आल्याचे ते म्हणाले. आंदोलन घराघरात पोहोचले असून, आपल्या मुलांना का मारले जात आहे, अशी भावना पालक आणि आजी-आजोबांमध्ये निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.हे भाजपमधील अंतर्गत भांडण असून ते आता चव्हाट्यावर आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच विद्यार्थ्यांना दगडांवरील ठसे आणि आधारकार्ड तपासण्याऐवजी त्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले..सिंहस्थाच्या कामांवरून प्रशासनावर टीका2015 च्या कुंभमेळ्यावेळी नाशिकमध्ये झालेल्या विकासकामांचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी त्या काळातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या दर्जाची नागरिकांना जाणीव झाली, असे सांगितले. मात्र सध्याचे प्रशासन ढिम्म असल्याची टीका त्यांनी केली. सिंहस्थाच्या कामांमधून कमिशन कसे मिळेल, याकडे लक्ष दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.सिंहस्थासाठी अनेक कंत्राटदार गुजरातमधील असल्याचे आपल्याला समजल्याचे सांगत महाराष्ट्रात कंत्राटदार नाहीत का, असा सवाल त्यांनी केला. नाशिक शहरात सर्वत्र खड्डे पडले असून त्यात माणसांचे मृत्यू होत असतानाही प्रशासनाला त्याचे गांभीर्य नसल्याचे ते म्हणाले. पूर्वी उभारलेले बोटॅनिकल गार्डन, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने केलेले म्युझियम आणि अन्य विकासकामांची सध्याची अवस्था पाहून वाईट वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दुसऱ्यांनी केलेली कामे असल्याने त्यांची वाट लावण्याचे काम सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली..निवडणुका, एसआयआर आणि इतर मुद्द्यांवरही भाष्यनिवडणुका ज्या पद्धतीने हाताळल्या जात आहेत, त्यावरही राज ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जात असताना आंदोलने झाली, मात्र प्रशासन ढिम्म राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.एसआयआर मोहिमेबाबत त्यांनी भाजपचे कार्यकर्ते एसआयआर अधिकाऱ्यांसोबत का फिरत आहेत, असा सवाल केला. पश्चिम बंगाल आणि अन्य ठिकाणी जे झाले, तेच महाराष्ट्रात करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तीन वर्षे निवडणुकांना असतानाही कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना एसआयआर मोहिमेत लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्याचा दावा त्यांनी केला.एमपीएससीबाबत तज्ज्ञांनी लक्ष द्यावे, तर सरकारने सर्वकाही आपल्याला माहीत असल्याच्या आविर्भावातून बाहेर पडावे, असेही ते म्हणाले. मोहन भागवत यांना उशीर झाला, अशी टिप्पणी करत शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ समजून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारमधील मंत्र्यांची मुले परदेशात शिकत असताना देशातील शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.दरम्यान, दिलीप गावित यांना कुणी भेटायला बोलावले, याची आपल्याला माहिती नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. ते भेटायला आले होते, हेही कुणी सांगितले नाही. ते आता दिल्लीला गेल्याचे समजले असून परत आल्यानंतर आपण त्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणी आपण दिलगिरी व्यक्त करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Raj Thackeray: सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत..., विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाणीवर राज ठाकरे चिडले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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