नाशिक

Raj Thackeray : कोचिंग क्लास हा शिक्षणापेक्षा धंदा! कॉलेजची फी 20 हजार, क्लासची 1 लाख; राज ठाकरेंचा थेट सवाल

Raj Thackeray Questions Coaching Classes, College Fees and NEET Paper Leak : राज ठाकरे यांनी नाशिक दौऱ्यात शिक्षण व्यवस्था, नीट पेपरफुटी, कोचिंग क्लासेस, सिंहस्थाच्या कामांतील कथित गैरप्रकार, खड्डे, निवडणूक प्रक्रिया आणि एसआयआर मोहिमेवरून सरकारवर जोरदार टीका केली.
raj thackeray press conference

raj thackeray

esakal

Sandip Kapde
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नाशिक : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दोन दिवसांच्या नाशिक दौऱ्यादरम्यान पत्रकार परिषद घेत केंद्रातील मोदी सरकारसह राज्यातील शिक्षण व्यवस्था, कोचिंग क्लासेस, रस्त्यांवरील खड्डे, सिंहस्थाच्या कामांपासून ते एसआयआर मोहिमेपर्यंत विविध मुद्द्यांवर जोरदार टीका केली. शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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