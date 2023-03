Nashik Ram Rathotsav 2023 : पोलिस, मनपाकडून रथ मार्गाची पाहणी; तयारी अखेरच्या टप्प्यात!

पंचवटी (जि. नाशिक) : रामनवमीनंतर येणाऱ्या भागवत एकादशीला नाशिकचा प्रसिद्ध रथोत्सव (Nashik Ram Rathotsav) साजरा केला जातो. (ram rathotsav Rath Marga was inspected by police on Monday 27 for security reasons nashik news)

यात श्रीराम व गरुड असे दोन रथ सहभागी होत असतात. या वर्षी हा रथोत्सव रविवारी (ता. २) साजरा करण्यात येत असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने या रथ मार्गाची सोमवारी (ता. २७) पोलिसांकडून पाहणी करण्यात आली. या वेळी श्रीराम रथोत्सव समितीतर्फे पोलिस अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. या वेळी रथोत्सव समिती व काळाराम संस्थानचे पदाधिकारी या पाहणी दौऱ्यात सहभागी झाले होते.

या पाहणी दौऱ्यात पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. सिद्धेश्वर धुमाळ, गंगाधर सोनवणे, पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. सीताराम कोल्हे, साजन सोनवणे, पंचवटी विभागीय अधिकारी नरेंद्र शिंदे, स्मार्टसिटी कंपनीचे उपव्यवस्थापक किसन कानडे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता प्रदीप दाळू, काळाराम संस्थानचे विश्वस्त मंदार जानोरकर, धनंजय पूजारी यांच्यासह रथोत्सव समिती पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

श्री काळाराम मंदिराच्या पूर्व दरवाजापासून सोमवारी या रथमार्गाचा पाहणी दौऱ्याला सुरवात झाली. श्रीराम व गरुड रथ ज्या मार्गाने नेले जातात अशा नाग चौक, काट्या मारुती चौक, गणेशवाडी, गौरी पटांगण, गाडगे महाराज पुलाखालील भाग, रोकडोबा तालीम, नेहरू चौक, म्हसोबा पटांगण, सरकारवाडा, भांडी बाजार, कपूरथळा मैदान, कपालेश्वर चौक या भागातील रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली.

त्याचप्रमाणे दोन्ही रथाची पाहणी करून, रथ मिरवणुकीच्या वेळी येणाऱ्या अडीअडचणी मंदिर विश्वस्तांकडून जाणून घेतल्या. या पाहणी दौऱ्याच्या वेळी उपस्थित असलेल्या स्मार्टसिटी कंपनी, महापालिका, महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी यांना रथाच्या मिरवणुकीच्या मार्गावरील सध्या रस्त्याचे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण करण्याच्या तसेच अनावश्यक खडी-मुरूम उचलून घेण्याच्या, उतार सुलभ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

ज्या भागात विद्युत तारा खाली आहेत, त्या उंच करून घेण्यात याव्यात. मिरवणूक मार्गातील अतिक्रमणे हटवावीत, अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर्स काढावे, मिरवणुक मार्गातील धोकादायक वृक्षांच्या फांद्यांची छाटणी करावी आदी कामे या महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.