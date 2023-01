Nashik News | रासाका ऊस उत्पादकांना देणार एकरक्कमी रक्कम : रामभाऊ माळोदे

पिंपळगाव बसवत (जि. नाशिक) : नफा मिळविण्यासाठी नव्हे तर ऊस उत्पादकांच्या भावना, दु:ख जाणून घेऊन बंद असलेल्या चुली पुन्हा पेटव्या या उद्देशाने आमदार दिलीप बनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली (स्व) अशोकराव बनकर नागरी सहकारी पतसंस्था पिंपळगाव बसवंतने कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतली आहे.

ऊस उत्पादक, कामगार वर्ग, ऊसतोडणी कामगार व रासाका कार्यक्षेत्रावरील छोटे- मोठे व्यवसायधारकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष रामभाऊ माळोदे यांनी दिली. (Rambhau Malode statement Lump sum amount to be given to sugarcane growers by ranwad sugar factory Nashik News)

रामभाऊ माळोदे म्हणाले, यंदा कारखान्याचा ४० वा गळीत हंगामाचा प्रारंभ होऊन काही दिवसच झाले असताना देखील कारखाना प्रशासनातर्फे यंदाच्या २०२२-२३ या वर्षासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिटन दोन हजार ५०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकरक्कमी जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

कारखान्यातर्फे नव्याने उभारण्यात आलेला डिस्टलरी प्लँट सुरु होणार असल्याचे उपाध्यक्ष अरविंद जाधव यांनी सांगितले. परिसरातील तसेच, कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रानवड साखर कारखान्यास ऊस पुरवावा असे आवाहन आमदार दिलीपराव बनकर यांनी केले आहे.

