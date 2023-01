Nashik Crime News : लग्नाचे आमिष दाखवून विवाहितेवर बलात्कार

By

नाशिक : विवाहितेला लग्नाचे आमिष दाखवून आणि तिच्या पतीपासून फारकत घेण्यास भाग पाडून तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अजित प्रकाश पवार (३४, रा. यशोदा नगर, कॉलेज रोड, नाशिक), असे संशयिताचे नाव आहे. (Raped married woman by luring her for marriage Nashik Crime News)

विवाहितेच्या फिर्यादीनुसार, संशयित पवार याने विवाहितेशी ओळख करून तिचा विश्वास संपादन केला. तसेच, प्रेमसंबंध निर्माण करून लग्नाचे खोटे आमिषही दाखविले. यातूनच संशयिताने विवाहितेला तिच्या पतीपासून फारकत घेण्यास भाग पाडले.

त्यानंतर त्याने पीडितेवर तिच्या इच्छेविरोधात वारंवार बळजबरीने बलात्कार करीत तिचे शारीरिक व मानसिक शोषण केले. तसेच, पीडितेला शिवीगाळ करून मारहाणही केली. सदर प्रकार १४ फेब्रुवारी २०२० ते १३ एप्रिल २०२१ या दरम्यान घडला आहे. याप्रकरणी पीडितेने गंगापूर पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली.

त्यानुसार बलात्कारासह मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, दोघेही उच्चशिक्षित असून, संशयित पवार याने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सहायक निरीक्षक महेश येसेकर हे करीत आहेत.

