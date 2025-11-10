नाशिक

Nashik Ration Card Server Issue: सर्व्हर ठप्प! नाशिकमध्ये २,२६९ रेशनकार्ड अर्ज प्रलंबित; लाभार्थी शासकीय लाभापासून वंचित

Thousands Apply for New and Corrected Ration Cards in Nashik : नाशिक येथील जिल्हा पुरवठा विभाग कार्यालयाबाहेर नागरिक रेशनकार्डच्या कामासाठी गर्दी करताना दिसत आहेत. 'आरसीएमएस' प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
नाशिक: शासकीय योजनांसाठी आवश्‍यक रेशनकार्ड हा महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे नव्या रेशनकार्डसह दुरुस्तीसाठी हजारो अर्ज दाखल होत आहेत. पण, सरकारच्या ‘आरसीएमएस’ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज विलंबाने निकाली निघत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाकडे सध्या दोन हजार २६९ अर्ज प्रलंबित असून, वेळेत रेशनकार्ड हाती लागत नसल्याने लाभार्थ्यांची परवड होत आहे.

