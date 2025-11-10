Nashik Ration Card Server Issue: सर्व्हर ठप्प! नाशिकमध्ये २,२६९ रेशनकार्ड अर्ज प्रलंबित; लाभार्थी शासकीय लाभापासून वंचित

नाशिक: शासकीय योजनांसाठी आवश्यक रेशनकार्ड हा महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे नव्या रेशनकार्डसह दुरुस्तीसाठी हजारो अर्ज दाखल होत आहेत. पण, सरकारच्या ‘आरसीएमएस’ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज विलंबाने निकाली निघत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाकडे सध्या दोन हजार २६९ अर्ज प्रलंबित असून, वेळेत रेशनकार्ड हाती लागत नसल्याने लाभार्थ्यांची परवड होत आहे. .सरकारतर्फे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत रेशनकार्डधारक लाभार्थींना महिन्याकाठी मोफत धान्याचे वितरण केले जाते. तसेच आरोग्यादायीसह वेगवेगळ्या योजनांमधूनही जनतेला लाभ दिला जातो. या योजनांकरिता रेशनकार्ड महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते. त्यामुळे अलीकडे नवीन रेशनकार्ड काढण्याकडे जनतेचा ओढा वाढला आहे. .त्यासोबत मृतांची नावे वगळणे आणि नव्याने सदस्यांची नोंद घेणे, नाव तसेच रहिवासी पत्त्यामधील दुरुस्ती अशा निरनिराळ्या कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत असतात. मात्र, सरकारच्या रेशनकार्ड मॅनेजमेंट सिस्टिममधील (आरसीएमस) सर्व्हर ठप्प पडणे व तांत्रिक समस्यांमुळे सदरचे अर्ज निकाली काढताना पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे..Bank Lunch Break : आरबीआयचे नियम 'डब्ब्यात' राष्ट्रीय बँका जेवणाच्या वेळी बंद; ताटकळत बसण्याची ग्राहकांवर वेळ.जिल्हा पुरवठा विभागाकडे एकूण पाच हजार ४९९ अर्ज दाखल झाले होते. त्यामध्ये नव्या रेशनकार्डासह दुरुस्तीसाठीच्या अर्जांचा समावेश होता. पुरवठा विभागाने आतापर्यंत तीन हजार २३० अर्ज निकाली काढले असले तरी अद्यापही दोन हजार २६९ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे नागरिक रेशनकार्डसाठी तहसील कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. परंतु अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सर्व्हरचे कारण पुढे केले जात आहे. परिणामी, या नागरिकांना पुरवठा विभागाच्या धान्यासह शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.