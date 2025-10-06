Nashik Real Estate : नाशिकमध्ये घर घेण्याची 'हीच' संधी! कनेक्टिव्हीटी व उद्योग वाढल्याने रिअल इस्टेटला दिवाळीत ५०० कोटींचे बळ

नाशिक: पायाभूत सुविधांचा वाढता विस्तार लक्षात घेता नाशिक शहराच्या प्राइम लोकेशनला पुढील दहा वर्षांनंतर घर मिळणार नाही. त्यामुळे चांगले लोकेशन व आवाक्यातील किमतीत घर घेण्याची हीच संधी साधत यंदाच्या दिवाळीत रियल इस्टेट क्षेत्राला चांगले बळ मिळणार आहे. उत्सवाच्या मोसमात ५०० कोटींपर्यंत या क्षेत्राची उलाढाल पोचताना दिसते. दसऱ्यापर्यंत ३०० कोटींचा टप्पा पार झाला आहे. .कनेक्टिव्हिटीचा लाभराज्यातील महत्त्वाच्या शहरांच्या मध्यबिंदू म्हणून नाशिक शहर उदयाला येत आहे. मुंबईमध्ये तीन-साडेतीन तासात पोचणे शक्य आहे. समृद्धी महामार्गावरून नागपूरला सहा तास, तर छत्रपती संभाजीनगरला साडेतीन तासात पोचता येते. प्रस्तावित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे, रस्ता रुंदीकरणामुळे आता नाशिक-पुणे अंतर साडेतीन तासांवर येणार आहे..दिल्ली, अहमदाबाद, नागपूर, पणजी, इंदूर शहरांमध्ये विमानसेवा सुरू झाली आहे. पालघर येथे वाढवण पोर्टचे काम सुरू आहे. वाढवण पोर्ट ते समृद्धी महामार्ग अशा ११८ किलोमीटर महामार्गाच्या कामाला सुरवात झाली आहे. येथे अवघ्या पावणेदोन तासात पोचता येणार आहे. सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्डमुळे नाशिक-सुरत दोन तासाच्या अंतरावर येणार आहे. त्यामुळे नाशिकला घर घेण्यास पसंती मिळत आहे..वाढते औद्योगीकरण, लॉजिस्टीक हबनाशिकमध्ये औद्योगीकरण वाढत आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिकल व्हेईकल हब होणार आहे. आडवण येथे तीनशे एकर भूसंपादन सुरू आहे. दिंडोरी तालुक्यात अक्राळे येथे सहाशे हेक्टरचे अधिग्रहण झाले आहे. सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहत पूर्वीपासूनच आहे. पुणे जवळ असल्याने सिन्नर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत प्लॉटला मागणी वाढली आहे..आडगाव येथे प्रस्तावित आयटी पार्क, लॉजिस्टीक पार्क म्हणून नाशिकमध्ये सरकारची गुंतवणुक, निफाड येथील ड्रायपोर्टमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात जलदगतीने माल नाशिकमधून पोचणार आहे. ठिकठिकाणी लॉजिस्टीक पार्क होत असल्याने भविष्यातील लॉजिस्टीक हब म्हणूनदेखील उदयाला येत आहे..या भागात वाढली मागणीसिन्नर फाटा : हा भाग भविष्यात नाशिकच्या वाहतुकीचे केंद्र बनणार आहे. येथे मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट हब केले जाईल.आडगाव : औद्योगिक व लॉजिस्टिक्ससाठी महत्त्वाचे ठिकाण उदयास येत आहे. गुदामे, वाहतूक केंद्र, व्यवसायासाठी मुबलक जागा, तसेच महामार्गावर विकसित होणारा भाग आहे.त्र्यंबक रोड : वीकेंड होम, ओपन प्लॉटला मागणी वाढली. पावसाळ्यात निसर्गरम्य ठिकाण आहे. मुंबई, पुणे व अनिवासी लोकांकडून या भागात मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टी खरेदी केली जाते.इंदिरानगर : शहराच्या मध्यवर्ती केंद्रापासून व सर्व सुविधांयुक्त भाग आहे.पाथर्डी : शहरात जागा अपुरी पडू लागल्याने व मुंबई महामार्गावर तातडीने पोचता येणे शक्य आहे.गंगापूर रोड : गोदावरी नदीकिनारी, सर्व सुविधांयुक्त भाग असल्याने ग्राहकांचा कल आहे.गोविंदनगर : नव्याने विकसित होत असलेला भाग, उंच इमारती, रोड कनेक्टिव्हिटी..निवासी प्रकल्पातील ॲमेनिटीजबेसिक ॲमेनिटीज- पार्किंग, लॉन्ड्री, सीसीटीव्ही, सिक्युरिटी.कम्युनिटी ॲमेनिटीज- फिटनेस सेंटर, स्वीमिंग पूल, टेरेस गार्डन.युनिट ॲमेनिटीज- स्टेनलेस स्टील अप्लायन्सेस, डिश वॉशर, ड्रायर, हायस्पीड इंटरनेट.पब्लिक ॲमेनिटीज- योगा सेंटर, उद्यान..शिवारनिहाय घरांचे दर (दर चौरस फूट रुपये)नाशिक:४२०० ते १२०००, आनंदवली:५०००-१००००, मखमलाबाद:३२००-५५००, पाथर्डी:४०००-५५००, वडाळा:३५००-५०००, देवळाली:३०००-४०००, दसक-पंचक:३०००-४०००, नांदूर-मानूर:३५००-४५००, आडगाव:४०००-५५००, सातपूर:३०००-३५००, अंबड:३०००-४०००, चुंचाळ:३०००-३५००, टाकळी:३५००-५५००,.नाशिक सर्वार्थाने वेगाने वाढणारे शहर आहे. समृद्धी महामार्ग, वाढवण पोर्ट, प्रस्तावित सुरत- चेन्नई ग्रीन फिल्ड तसेच देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सुरू झालेली विमानसेवा, शासनाने औद्योगिक वसाहतीसाठी सुरू केलेले भूसंपादन, प्रस्तावित आयटी पार्कमुळे हक्काचे घर नाशिकमध्ये असावे यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्नशील आहे. मागणीमुळे गृह व्यवसाय वाढला आहे.- गौरव ठक्कर, अध्यक्ष, नाशिक क्रेडाई मेट्रो.Sakal Property Expo: साताऱ्यात रंगणार ‘सकाळ प्रॉपर्टी एक्स्पो’; घर, फ्लॅट, प्लॉटसंदर्भातील माहिती एकाच छताखाली मिळणार.मुंबई, पुणे, हैदराबाद या शहरांप्रमाणेच नाशिकमध्येही गृह प्रकल्पांमध्ये सुविधा दिल्या जात आहेत. फ्लॅटमध्ये स्वीमिंग टॅंक असो किंवा टेरेस गार्डन या सुविधा ग्राहकांना पुरविल्या जातात. अधिक उंचीच्या इमारतींचा ट्रेंड नाशिकमध्ये आला असून, ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. एनएमआरडीए क्षेत्रात फार्म हाउस, बंगलो वाढत आहे.- अनिल आहेर, व्यवस्थापकीय संचालक, परफेक्ट बिल्डकॉन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.