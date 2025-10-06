नाशिक

Nashik Real Estate : नाशिकमध्ये घर घेण्याची 'हीच' संधी! कनेक्टिव्हीटी व उद्योग वाढल्याने रिअल इस्टेटला दिवाळीत ५०० कोटींचे बळ

Prime locations in Nashik driving real estate demand : नाशिक शहरात समृद्धी महामार्ग, विमानसेवा आणि औद्योगिक विकासासारख्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी गती मिळाली आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ५०० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल अपेक्षित आहे
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पायाभूत सुविधांचा वाढता विस्तार लक्षात घेता नाशिक शहराच्या प्राइम लोकेशनला पुढील दहा वर्षांनंतर घर मिळणार नाही. त्यामुळे चांगले लोकेशन व आवाक्यातील किमतीत घर घेण्याची हीच संधी साधत यंदाच्या दिवाळीत रियल इस्टेट क्षेत्राला चांगले बळ मिळणार आहे. उत्सवाच्या मोसमात ५०० कोटींपर्यंत या क्षेत्राची उलाढाल पोचताना दिसते. दसऱ्यापर्यंत ३०० कोटींचा टप्पा पार झाला आहे.

