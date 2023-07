Teacher Recruitment : आदिवासी विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेतर्फे शिक्षक अन कर्मचारी भरती; यावर करा अर्ज...

Teacher Recruitment : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेकडून (एनईएसटीएस) शिक्षक आणि बिगर शिक्षक कर्मचाऱ्यांची चार हजार ६२ पदे भरण्यासाठी ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन परीक्षेकरिता नेस्टरने अधिसूचना जारी केली आहे.

केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयांतर्गतची शिक्षण संस्था स्वायत्त आहे. (Recruitment of 4 thousand 62 teachers and staff by National Institute of Education for Tribal Students nashik news)

‘ईएमआरएस’मध्ये दर्जेदार मनुष्यबळ नियुक्त करून ‘ईएमआरएस’च्या शैक्षणिक दर्जात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया ३० जूनपासून सुरू झाली. ‘सीबीएसई’च्या समन्वयाने नेस्ट्सच्या परीक्षेचे ओएमआर आधारित (पेन-पेपर) प्रकाराने ही भरती केली जाणार आहे.

भरती होणाऱ्या पदांची संख्या अशी : प्राचार्य- ३०३, पीजीटी- दोन हजार २६६, लेखापाल- ३६१, कनिष्ठ सहाय्यक सचिव- ७५९, लॅब अटेंडंट- ३७३.

प्रत्येक पदासाठी ऑनलाइन अर्जाची सविस्तर प्रक्रिया, पात्रतेचे निकष आणि अभ्यासक्रमासह इतर सर्व तपशील emrs.tribal.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

राज्ये तथा केंद्रशासित प्रदेशांमधील ‘ईएमआरएस’मधील रिक्त पदे भरण्यासाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अर्ज स्वीकारण्यासाठी हे पोर्टल ३१ जुलैपर्यंत खुले राहील.

पन्नास टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक अथवा २० हजार अथवा त्यापेक्षा अधिक आदिवासी असलेल्या तालुक्यांमध्ये आदिवासी समुदायाच्या लोकांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाचा ईएमआरएस हा एक अग्रणी उपक्रम आहे.