Baglan Taluka Truck, Tempo, Taxi Owners-Drivers Association submitting a statement to Tehsildar Kailas Chawde demanding that the new Motor Vehicle Act implemented by the Central Government is oppressive and unjust and the Act should be repealed immediately. esakal

नाशिक Nashik: नवीन मोटार वाहन कायदा तत्काळ रद्द करा; बागलाण तालुका विविध वाहतूक मालक-चालक संघटनेचा चक्का जामचा इशारा केंद्रातील भाजपप्रणीत मोदी सरकारने आणलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत दोषी आढळल्यास वाहनचालकाला १० वर्षांची शिक्षा व सात लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे.