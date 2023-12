SAKAL Exclusive: किती गुरुजींनी फोटो वर्गात लावले याचा मागवला अहवाल! वादाला पुन्हा तोंड फुटण्याची शक्यता

इगतपुरी : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘आपले गुरुजी’ उपक्रमांतर्गत शिक्षकांनी आपले फोटो वर्गाच्या दर्शनी भागात लावावेत, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या होत्या. सुमारे वर्षभरानंतर आता किती गुरुजींनी आपले फोटो वर्गात लावले आहेत, याचा प्रत्येक जिल्ह्याचा अहवाल शिक्षण विभागाने तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

यासंदर्भात शिक्षण विभागाला पुढील काही दिवसांत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासन आणि शिक्षक यांच्यात पूर्वी झालेल्या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (report has been requested on how many teachers put photos in classroom possibility of reemergence of controversy at igatpuri Nashik News)