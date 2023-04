Nashik: कृषी, औद्योगिक, पर्यटनाचा 3 महिन्यात अहवाल द्या; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची सूचना

By

Nashik : नाशिक जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास साध्य करण्यासाठी कृषी, औद्योगिक व पर्यटनाविषयी आराखडा तयार करून तीन महिन्यात राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (Report on agriculture industrial tourism in 3 months Instruction of Chief Minister Deputy Chief Minister Nashik news)

मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी (ता.२४) मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची संवाद साधला. जिल्ह्याचा शाश्वत विकास हा तेथील कृषी, औद्योगीक व पर्यटन या घटकांवर अवलंबून असतो.

त्यामुळे या तिन्ही घटकांवर आधारित विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश बैठकीत दिले. या तिन्ही विभागांच्या माध्यमातील विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि उणिवांचा शोध घ्यायचा आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

तसेच भविष्याच्या दृष्टीने या तिन्ही विभागांच्या माध्यमातून विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर अहवाल तयार करायचा आहे. त्यामुळे भविष्यात नाशिकच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.

जिल्ह्याचा शाश्वत विकास आराखडा तयार करण्यासाठीची जबाबदारी राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन विभागावर सोपविण्यात आली आहे. आराखडा बनविण्यासाठी त्रयस्थ कंपनीची मदत प्रशासन घेणार असल्याची माहिती मिळते आहे.