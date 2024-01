Panchavati Express: मुंबई- मनमाड प्रवासात महिलांसाठी आरक्षित डबा! पंचवटी एक्स्प्रेस चाकरमानी महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण

नाशिक रोड : नोकरदार महिलांना पंचवटी एक्स्प्रेसला मनमाड ते मुंबई जाताना (अप) आरक्षित डबा होता. मात्र, मुंबई ते मनमाड डाऊन लाईनला आरक्षित डबा नसल्याने अनेक वेळा येताना महिलांची हाल होत.

या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रवासी संघटनेच्या मागणीनुसार रेल्वे बोर्डाने मुंबई ते मनमाड महिलांना आरक्षित डबा मंजूर केला असून, मुंबईहून मनमाडकडे येताना १९ वा डबा महिलांना आरक्षित असणार आहे.