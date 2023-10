Teacher Constituency Election : शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत निवृत्त शिक्षकांचा वाढणार ‘भाव’

By

Teacher Constituency Election : नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आठ महिन्यांनी होणार असली तरी मतदार नोंदणीकडे इच्छुक उमेदवार सध्या नजर ठेवून आहेत.

१ नोव्हेंबर २०२३ च्या अगोदर सहा वर्षांत तीन वर्षे अध्यापनाचे काम केलेले असल्यास निवृत्त शिक्षकांना मतदार नोंदणी करता येईल. म्हणून १ नोव्हेंबर २०२३ च्या आधी तीन वर्षे निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना मतदार नोंदणी करता येणार असल्याने सध्या इच्छुक कामाला लागले आहेत. (Retired teachers can register as voters in Teachers Constituency Election nashik news)

नाशिक- धुळे- जळगाव- नंदुरबार आणि अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांत आणि ५४ तालुक्यांत शिक्षक मतदारसंघात निवडणूक होणार आहे. जर शिक्षक लगतच्या सहा वर्षांत निवृत्त झाले असतील; परंतु त्यांचा लगतच्या सहा वर्षांपैकी तीन वर्षांचा अध्यापनाचा काळ पूर्ण झालेला असेल, असे निवृत्त शिक्षकही मतदार नोंदणीस पात्र राहू शकतात. यामुळे अनेक इच्छुकांच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

निवृत्त शिक्षकांची मतदार नोंदणी करून घेण्यात सध्या इच्छुकांनी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. शाळेत अध्यापन करणारे शिक्षक मतदार नोंदणी करणारच आहेत. निवृत्त झालेल्या शिक्षकांची शोधाशोध सध्या इच्छुक उमेदवार घेत असल्याने या मतदारसंघात येणाऱ्या काळात मतदार कसा नोंदविला जातो, यावर शिक्षक मतदारसंघाच्या विजयाचे गणित अवलंबून असेल.

प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्याच्या तहसील कार्यालयात मतदार नोंदणी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आलेली असून, एकगठ्ठा पॉकेट व्होट नोंदविण्याकडे इच्छुकांचा कल आहे.

"सहा वर्षांपैकी तीन वर्षे अध्यापन झालेले असल्यास शिक्षक मतदार नोंदणी करू शकतात. यात सलग अध्यापन केलेले नसेल तरी चालेल. मात्र, तीन वर्षे अध्यापन असायला हवे. यासाठी शासनाने पाचही जिल्ह्यांत यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे." - रमेश काळे, उपायुक्त, महसूल तथा निवडणूक अधिकारी