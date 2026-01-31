Nashik Ring Road Project : रिंगरोडचे संरेखन बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता 'मुंबई वारी'; जिल्हाधिकाऱ्यांचा एमएसआयडीसी कडे जाण्याचा सल्ला

नाशिक: शहराभोवती उभारण्यात येणाऱ्या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी २५ गावांतील शेतकऱ्यांनी पुढे सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पण, काही गावांनी महामार्गाचे संरेखन बदलासाठी थेट जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना साद घातली. परंतु, महामार्गाची उभारणी करणारी यंत्रणा एमएसआयडीसी असल्याने त्यांच्याकडे जाण्याचा सल्ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे संरेखन बदलासाठी शेतकऱ्यांवर आता मुंबईतील एमएसआयडीसीएलचे मुख्यालय गाठण्याची वेळ ओढावली आहे. .सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती ६६.१५ किलोमीटरचा परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) उभारण्यात येत आहे. या महामार्गासाठी नाशिक तालुक्यातील २२ तसेच दिंडोरीतील तीन गावांमधील ३६५ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. पण, प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास यापूर्वी शेतकरी धजावत नव्हते. अखेर प्रशासनाकडून समजूत काढल्यानंतर शेतकरी थेट खरेदीसाठी संमती देण्यास पुढे येत आहे. मात्र, काही गावांमध्ये प्रकल्पात अधिक नुकसान होत असल्याचा स्थानिक शेतकऱ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या संरेखनात काहीसा बदल करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे..गोवर्धन गावातील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता.३०) संरेखन बदलासंदर्भात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांची भेट घेतली. या भेटीप्रसंगी गावातील काही नागरिकांच्या राहती घरे महामार्गात जात असल्याने त्यात बदल करावा, असे साकडे या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना घातले. परंतु, प्रकल्पाच्या भू.-संपादनाची केवळ प्रक्रिया महसुल प्रशासन राबवीत आहे. बदल करायचे असल्यास एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांना दिला. त्यामुळे संरेखन बदलासाठी आता थेट मुंबई गाठावी लागणार असल्याने ग्रामस्थांची कोंडी झाली आहे..Students Poisoned During Trip : अक्कलकोटहून कोल्हापुरात सहलीसाठी आलेल्या मुलींना विषबाधा, ६ ते ७ जणांना बाधा.शेतकऱ्यांची धावपळरिंगरोड भूसंपादनातंर्गत थेट खरेदीच्या संमतीसाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने मुदत दिली आहे. थेट खरेदीत बाधितांना पाच पटीने मोबदला मिळणार असून सक्तीने भूसंपादनात २५ टक्के नुकसान सोसावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली आहे. हे शेतकरी आता जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन संपादनाबाबतची माहिती जाणून घेत आहेत. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या शंकांचेही निरसन केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.