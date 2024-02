Nashik Crime News : मालेगावात तरूणांच्या 2 गटात दंगल; 5 जणांना अटक

Nashik Crime News : शहरातील आझादनगर भागातील नांदेडी हायस्कूल मैदानावर दोन गटात गंभीर हाणामारी व दंगल झाली. मारहाणीत गावठी कट्टा, चाकू, बॅट आदींचा वापर झाल्याने दोघे जण गंभीर जखमी झाले.

आझादनगर पोलिस ठाण्यात अफजल शेख हनीफ (२२, रा. नया आझादनगर) व सुलेमान उस्मान गणी शेख (३३, रा. गयासनगर, नांदेडी हायस्कूलसमोर) यांच्या परस्पर विरोधी तक्रारीवरून दोन गटातील १४ जणांविरुद्ध दंगल, हाणामारीचा, शस्त्रास्त्र कायदा व जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाच संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे. (Riot in 2 groups of youth in Malegaon 5 people arrested nashik crime news)