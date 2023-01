Nashik News : भररस्त्यावर माथेफिरुचा धिंगाणा; बसवर दगडफेक

By

सिडको (जि. नाशिक) : मंगळवारी (ता. १०) रात्री नाशिक रोडकडे प्रवासी घेऊन जाणारी सिटीलिंक बस (एमएच- १५- जीव्ही- ७७४८) सावतानगर बस स्टॉप येथे उभी होती.

या वेळी अचानक बसला भररस्त्यात अडवून एका माथेफिरूने चालकाला शिवीगाळ करीत थेट बसवर दगडफेक करीत बसची तोडफोड केली. या प्रकारामुळे चालक, वाहक व प्रवाशांमध्ये भीतीचे सावट निर्माण झाले. (riot of psycho on street Stone pelting at bus Nashik News)

भाजप पदाधिकारी ॲड. अतुल सानप यांनी तत्काळ पोलिसांच्या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधून कळवले. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत संशयितास ताब्यात घेतले. याप्रकरणी सिटीलिंक बसचालक सचिन दिलीप गायकवाड (३५, जयभवानी रोड) यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. अंबड पोलिसांनी संशयित अतुल महादू देवरे (२६, रा. सावतानगर, सिडको) यास अटक केली आहे.

राणाप्रताप चौकात घरात घुसून पाच गावगुंडांनी दोघांना मारहाण केल्याचा प्रकार ताजा असतानाच पुन्हा सावतानगर सारख्या रहदारीच्या रस्त्यावर माथेफिरू थेट बसवर दगडफेक करत असल्याने या गावगुंडांवर पोलिस प्रशासनाचा धाकच उरला नसल्याच्या संताप जनक प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे.

आरपीआय आठवले गटाचे महानगरप्रमुख व सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत जाधव यांच्यावरदेखील रहदारीच्या रस्त्यावर गोळीबार झाल्याच्या घटनेस एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अद्यापही या घटनेतील संशयित मोकाटच फिरत असल्याने अंबड पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले असल्याचे दिसून येत आहे.

