Nashik Central Jail : नाशिक कारागृहात 'ॲलन कार्ड' घोटाळा: शिपाई आणि बंदीविरोधात गुन्हा दाखल

नाशिक: कारागृहातील बंदी आणि त्यांच्या नातलगांना संपर्कासाठी शासनाने दिलेल्या स्मार्टफोन सुविधा कार्डचा (ॲलन कार्ड) गैरवापर झाल्याची धक्कादायक घटना नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात समोर आली आहे. कारागृहाच्या शिपायानेच बंदीशी संगनमत करीत बनावट सही, शिक्क्यांचा वापर करीत ॲलन कार्डचे बेकायदेशीररीत्या वाटप केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पुण्याच्या कारागृह दक्षता पथकाने केलेल्या चौकशीनंतर नाशिक रोड पोलिसांत संशयित कारागृह शिपाई आणि बंदीसह संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..संशयित कारागृह शिपाई वैभव नामदेव लांडगे, बंदी दीपक रामभाऊ ढोकणे अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. पुणे येथील कारागृहाचे अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक कार्यालयाच्या दक्षता पथकाचे शिपाई प्रदीप नाना हारगुडे (वय ३५) यांच्या फिर्यादीनुसार, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात राहून आलेल्या कैद्याने बाहेर आल्यानंतर सोशल मीडियावर ॲलन कार्डसंदर्भात एक व्हिडिओ व्हायरल केला होता. .त्याची दखल पुण्याच्या दक्षता पथकाने घेतली. त्यानुसार चौकशीसाठी पथक नाशिक रोड कारागृहात आले होते. या पथकाच्या तपासात कारागृहातीलच शिपायानेच बंदीशी संगनमत करीत ॲलन कार्डचा गैरवापर केला आणि त्यांचे बेकायदेशीररीत्या वाटपही केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानुसार शिपाई लांडगे, बंदी दीपक ढाकणे यांच्यासह अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..सर्वच बंदींची तपासणी शक्यसंशयितांनी ॲलन कार्डचे किती बंदींना बेकायदेशीर वाटप केले, याचा तपास करणे नाशिक रोड पोलिसांसाठी आव्हान असणार आहे. संशयितांनी बनावट पोलिस व्हेरिफिकेशन, कागदपत्रे कारागृह प्रशासनाला देत कार्डचे बेकायदेशीर वाटप केल्याने कारागृहातील हे कार्ड असलेल्या साऱ्याच बंदींची नव्याने तपासणी होण्याची शक्यता आहे..असा घडला आहे प्रकारशिपाई वैभव लांडगे याच्याकडे ॲलन कार्डची जबाबदारी होती. यात नातलगांच्या कागदपत्रांची बारकाईने शहनिशा व व्हेरिफिकेशन केले जाते. त्यानंतर त्या बंदींना ॲलन कार्ड दिले जाते. परंतु संशयिताने शिक्षा भोगत असलेल्या दीपक ढाकणे याच्याशी संगनमत केले. त्यांनी कोपरगावचे ठाणेअंमलदार आणि कराडच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांच्या नावाचे खोटे, बनावट शिक्के तयार केले. त्यांच्या बनावट सह्या करीत खोटे पोलिस व्हेरिफिकेशन करून ते दस्तऐवज खरे असल्याचे भासवून त्यांचा वापर करून कारागृह प्रशासनाची फसवणूक केली. त्यांनी ॲलन कार्डचे बेकायदेशीर वाटप करीत अनेकांना बेकायदेशीररीत्या सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. हा प्रकार १ डिसेंबर २०२४ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या दरम्यान घडला आहे..Kolhapur Crime: 'महेश राख खूनप्रकरणी चौघांना अटक'; आणखीन काही नावे निष्पन्न, न्यायालयात हजर करणार.काय आहे ॲलन कार्डस्मार्टफोन सुविधा कार्ड (ॲलन कार्ड) ही सेवा बंदी आणि त्याच्या नातलगांमध्ये संभाषणासाठी आहे. कारागृहात असलेल्या स्मार्टफोनचा वापर करण्यासाठी हे ॲलन कार्ड वापरले जाते. ही सुविधा मिळण्यासाठी बंदीच्या नातलग असलेले आई-वडील, भाऊ, बहीण व कुटुंबीयांच्या आधारकार्डसह कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाते. त्यासाठी पोलिस व्हेरिफिकेशन बंधनकारक असते. हे झाल्यावर बंदीला सीमकार्डसारखे असलेले ॲलन सीमकार्ड दिले जाते. बंदींना दुपारी दोन ते तीन या वेळेत या कार्डचा वापर करता येतो. बंदीच्या नावाने 'लॉगइन' असल्याने त्याने ते स्मार्टफोनला ॲलन सीमकार्ड स्वाइप केल्यावरच त्याला नातलगांशी काही मिनिटांसाठी संपर्क साधता येतो..