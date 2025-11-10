Nashik News : 'शिल्लक नाही' फलक! नाशिककरांच्या वाढत्या सीएनजी वाहनांमुळे इंधन कंपन्यांवर दबाव

नाशिक रोड: नाशिक रोड परिसरात सीएनजी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे मागणीनुसार सीएनजी इंधनाचा पुरेसा व सुरळीत पुरवठा व्हावा, अशी मागणी वाहनचालकांनी केली आहे..ग्राहकांची इंधनाची व पैशाची बचत व्हावी तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुखकर वाहने उपलब्ध व्हावीत यासाठी वाहतूक जगत आता सीएनजी, बॅटरीवर चालणारी आणि इथेनॉल मिश्रित वाहनांना प्राधान्य देत आहे. केंद्रीय परिवहनमंत्री ना. नितीन गडकरी यांनीही अशा वाहनांसाठी विशेष सवलती व प्रोत्साहन दिले आहे. यामागे पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि प्रदूषण टाळणे हे मुख्य उद्देश आहेत..सीएनजी वाहनांना बाजारात मोठी मागणी असून ग्राहकांनी देखील सीएनजी वापरास प्रथम पसंती दिली आहे. सध्या सुलभ असा सीएनजी इंधनपुरवठा होत नसल्याने वाहनधारकांची मोठी गैरसोय होत आहे. .सीएनजी पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसतात. नाशिक रोड परिसरातून शिर्डी, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, जेजुरी, तुळजापूर, पंढरपूर आदी धार्मिक क्षेत्रांत आणि मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक व भाविक प्रवास करतात. या प्रवाशांना ठराविक ठिकाणीच सीएनजी इंधन मिळत असल्याने अडचणी येतात. इंधनपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी सीएनजी पंपांची निर्मिती करावी, विशेषतः ग्रामीण भागात सीएनजीचे जास्तीत जास्त वितरक नेमून इंधन पुरवठा सुरळीत करावा..सीएनजी इंधन २४ तास उपलब्ध व्हावे, ही वाहनचालक व मालकांची प्रमुख मागणी आहे. वितरकांना सीएनजीचा पुरवठा मर्यादित प्रमाणात होत असल्याने अनेक पंपांवर ‘सीएनजी शिल्लक नाही’ असे फलक दिसून येतात. ही गैरसोय टाळण्यासाठी कंपनीची विक्री केंद्रे वाढल्यास इंधन पुरवठा सुरळीत होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल. यामुळे प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल व पैशांचीही बचत होईल. त्यामुळे सीएनजी इंधनाचा पुरवठा त्वरित वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे..सीएनजी वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मागणीप्रमाणे पुरवठा झाल्यास वाहनांच्या रांगा कमी होऊन वेळेची बचत होण्यास मदत होईल. प्रदूषणाबरोबरच पैशांची बचत होऊन सीएनजी पंप शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागात झाल्यास निश्चितच फायदा होईल. - जितेंद्र राजपूत, वाहनचालक.RTO Action: खासगी वाहनांना दिवाळीची लूट महागात! ५.९० लाख रुपयांचा दंड वसूल.सीएनजी वाहनांना मुबलक प्रमाणात २४ तास सीएनजी इंधन पुरवठा झाल्यास शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्च कमी होईल. यात शेतकऱ्यांबरोबर वाहतूक व्यावसायिकांचा फायदा होईल.- ज्ञानेश्वर थत्ते, वाहनचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.