नाशिक

Nashik Crime : जळगावहून विक्रीसाठी आलेली डाळ परस्पर विकली! नाशिक रोड पोलिसांनी चालकाला ठोकल्या बेड्या

Dal Consignment Fraud Uncovered in Nashik Road : डाळींच्या मालाचा अपहार करणाऱ्या चालकाला नाशिक रोड पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. गुन्हे शोध पथकाने या कारवाईत संशयित चालकाकडून रोख रकमेसह एकूण दहा लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
