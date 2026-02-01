Nashik Crime : जळगावहून विक्रीसाठी आलेली डाळ परस्पर विकली! नाशिक रोड पोलिसांनी चालकाला ठोकल्या बेड्या

नाशिक रोड: जळगाव येथून नाशिकला विक्रीसाठी पाठवलेल्या डाळींच्या मालाचा अपहार करणाऱ्या चालकाला नाशिक रोड पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. गुन्हे शोध पथकाने या कारवाईत संशयित चालकाकडून रोख रकमेसह एकूण दहा लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..अजिज अहमद खान (वय ३४, रा. गुलजारवाडी, नाशिक रोड) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित चालकाचे नाव आहे. फिर्यादी दौलत हरगोविंद देवानी यांनी जळगाव एमआयडीसी येथील विविध डाळ मिलमधून हरभरा, वाटाणा, मूग आणि मटकी डाळीचे २ लाख ३९ हजार ७३२ रुपयांचे १०५ कट्टे नाशिकला पोहोचवण्यासाठी चालक अजिज खान याच्या ताब्यात दिले होते. मात्र, आरोपीने हा माल नियोजित स्थळी न पोहोचवता नाशिक रोड परिसरात परस्पर विकून पैशांचा अपहार केला होता..राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदी पटेल, पियूष गोयल यांचं विधान; तटकरे म्हणाले असं काही झालंच नाही.या गुन्ह्याचा तपास करत असताना नाशिक रोड गुन्हे शोध पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी देवळाली गावातील गांधी पुतळा परिसरात सापळा रचला. संशयित आरोपी आपल्या महिंद्रा पिकअप वाहनासह (एमएच १५ जेडब्ल्यू ८३६५) तेथे येताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्याच्याकडून अपहार केलेल्या मालाची २ लाख ४० हजार रुपये रोख रक्कम आणि ८ लाख रुपये किमतीचे वाहन असा एकूण १० लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.