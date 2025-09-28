नाशिक

Nashik Leopard Rescu : दोन निष्पाप बालकांचे बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाची मोठी मोहीम! १८ पिंजरे, १५ ट्रॅप कॅमेरे तैनात

Leopard Rescue Mission in Nashik Road Intensifies : नाशिक रोड परिसरातील वडनेर दुमाला, पिंपळगाव खांब आणि दाढेगाव या भागांत दोन बालकांचा बळी घेणाऱ्या बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने १८ पिंजरे, १५ ट्रॅप कॅमेरे आणि थर्मल ड्रोनसह मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: नाशिक रोड परिसरातील वडनेर दुमाला, आर्टिलरी सेंटर रोड परिसर, पिंपळगाव खांब आणि दाढेगाव या भागांत दोन निष्पाप बालकांचे बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी तब्बल १८ पिंजरे आणि १५ ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आहेत.

