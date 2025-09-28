Nashik Leopard Rescu : दोन निष्पाप बालकांचे बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाची मोठी मोहीम! १८ पिंजरे, १५ ट्रॅप कॅमेरे तैनात

नाशिक रोड: नाशिक रोड परिसरातील वडनेर दुमाला, आर्टिलरी सेंटर रोड परिसर, पिंपळगाव खांब आणि दाढेगाव या भागांत दोन निष्पाप बालकांचे बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी तब्बल १८ पिंजरे आणि १५ ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आहेत..या मोहिमेत ९० अधिकारी आणि कर्मचारी सक्रियपणे कार्यरत आहेत. बिबट्याला पकडण्यासाठी आधुनिक साधनांसह दोन पथके तैनात करण्यात आली आहेत, ज्यात दोन थर्मल ड्रोन, बिबट्याला बेशुद्ध करण्यासाठी शांतता बंदूक, औषधे आणि अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा समावेश आहे. संगमनेर रेस्क्यू टीमच्या श्वानपथकासह नाशिक वन परिक्षेत्राचे बचाव पथक परिसरात बिबट्याचा माग काढण्यासाठी शोध मोहीम राबवत आहे..बिबट्याचे अस्तित्व असलेल्या ठिकाणी पिंजरे लावणे, पिंजऱ्यात भक्ष्य ठेवणे आणि त्यांची वेळोवेळी पाहणी करणे यासाठी स्वतंत्र पथके कार्यरत आहेत. डब्ल्यूसीएस-भारत टीम आणि फिरते पथक वणीचे कर्मचारी बिबट्याच्या पाऊलखुणाच्या आधारावर ट्रॅप कॅमेरे लावण्याचे काम करत आहेत. आर्टिलरी सेंटर परिसर व आजूबाजूच्या गावांमध्ये जनजागृती गस्त घालण्यासाठी एक स्वतंत्र पथक नेमले आहे..Shivsena Dasara Melava: ओल्या दुष्काळाच्या भीषणतेने दसरा मेळावे गाजणार, दोन्ही शिवसेना शक्तीप्रदर्शनासाठी सज्ज.मोहिमेत सहभागी पथकनाशिक वनपरिक्षेत्र वन्यप्राणी बचाव पथक, रेस्क्यू नाशिक डिव्हिजन, संगमनेर रेस्क्यू टीम, फिरते पथक (नाशिक, वणी, पेठ) आणि पश्चिम नाशिक वन विभागातील क्षेत्रीय कर्मचारी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, आर्टिलरी सेंटर, नाशिकचे अधिकारी व जवान यांचेही सहकार्य मिळत आहे. ही कार्यवाही मुख्य वनरक्षक जी मल्लिकार्जुन, उपवन संरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, सहायक वनसंरक्षक प्रशांत खैरनार आणि वन परिक्षेत्र अधिकारी सुमित निर्मळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.