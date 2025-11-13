Nashik Leopard Attack : दोन बालकांचे बळी घेतल्यानंतर लष्कर खडबडून जागे; बिबट्यांना रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत दुरुस्ती व दिवे लावण्याचे काम सुरू

नाशिक रोड: जयभवानी रोड, नाशिक रोडच्या नागरी भागात लष्कराच्या आर्टिलरी सेंटरच्या हद्दीतून बिबट्याची घुसखोरी वाढली आहे. बिबट्यांना रोखण्यासाठी कॉमबॅक्ट आर्मी एव्हिशेन ट्रेनिंग सेंटर (कॅट) तसेच आर्टिलरी सेंटर सीमेवर लष्करातर्फे संरक्षण भिंतीची दुरुस्ती केली जाणार आहे. सीमेवर दिवे लावण्यात येणार आहे. भिंतीची उंची वाढविण्याचे काम सुरू झाले आहे..युवती सेनेच्या (उबाठा) विस्तारक योगिता गायकवाड यांनी याप्रश्नी लष्करी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. जयभवानी रोड, डावखरवाडी, मनोहर गार्डन, धोंगडे मळा आणि नाशिक रोडच्या नागरी भागात दिवसाढवळ्या बिबटे येत आहेत. योगिता गायकवाड यांनी आर्टिलरी सेंटर, संरक्षण मंत्रालयाला निवेदन पाठविले होते. त्याची दखल घेत संरक्षण सचिव आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले..बिबट्याने वडनेर भागात दोन बालकांचे बळी घेतले तर अनेक पाळीव जनावरे फस्त केली. त्यामुळे लष्कराच्या उपाययोजनांचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी योगिता गायकवाड व रहिवाशांसह संरक्षण भिंतीची पाहणी केली असता भिंत ठिकठिकाणी तुटलेली, अपुरी उंचीची, तारांचे कुंपण नसलेली दिसली..लष्करी केंद्राचे ले. कर्नल मंजित सिंग यांनी धोंगडे मळा, मनोहर गार्डन, डावखर वाडी, लोणकर मळा, जयभवानी रोड आणि गायकवाड मळा परिसरातील तुटलेल्या संरक्षक भिंतींची दुरुस्ती लवकरच केली जाईल असे पत्राद्वारे कळविले आहे. भिंतीची उंची वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. .सीमेवर दिवे लावण्यात येणार आहे. ब्रिगेडियर एन. आर. पांडेय यांनी योगिता गायकवाड यांच्याशी झालेल्या चर्चेत याआधी केलेल्या आणि भविष्यातील कामांची माहिती दिली. ब्रिगेडियर पांडे यांनी सांगितले, की काम लवकरच सुरू केले जाईल. आतील बाजूचा सीमा परिसर स्वच्छ करण्यात आला असून, त्यामुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी जागा राहिलेली नाही. .Junnar Leopard : बिबट्या दिसताच वाजणार 'सायरन'! पुणे-अहिल्यानगर जिल्ह्यात 'एआय' आधारित यंत्रणा उभारण्याचे वनमंत्र्यांचे आदेश.या सीमेलगत लष्कराच्या घोड्यांसाठी मार्ग तयार केला जाणार आहे, ज्यामुळे रोज घोड्यांची हालचाल होईल आणि त्यामुळे जंगली प्राण्यांचा वावर कमी होईल. महापालिकेने लष्करी सीमेलगतची मोठी झाडे योग्य प्रकारे छाटली तर त्या झाडांच्या सहाय्याने बिबटे एका भागातून दुसऱ्या भागात जाऊ शकणार नाहीत. याबाबत महापालिकेला निवेदन देण्यात येणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.