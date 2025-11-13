नाशिक

Nashik Leopard Attack : दोन बालकांचे बळी घेतल्यानंतर लष्कर खडबडून जागे; बिबट्यांना रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत दुरुस्ती व दिवे लावण्याचे काम सुरू

Leopard sightings rise near Nashik Road and Jaybhavani area : नाशिक रोड परिसरातील आर्टिलरी सेंटरच्या सीमेलगत लष्कराकडून संरक्षण भिंतीची उंची वाढविण्याचे व दिवे बसविण्याचे काम सुरू, बिबट्यांच्या हालचाली रोखण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
नाशिक रोड: जयभवानी रोड, नाशिक रोडच्या नागरी भागात लष्कराच्या आर्टिलरी सेंटरच्या हद्दीतून बिबट्याची घुसखोरी वाढली आहे. बिबट्यांना रोखण्यासाठी कॉमबॅक्ट आर्मी एव्हिशेन ट्रेनिंग सेंटर (कॅट) तसेच आर्टिलरी सेंटर सीमेवर लष्करातर्फे संरक्षण भिंतीची दुरुस्ती केली जाणार आहे. सीमेवर दिवे लावण्यात येणार आहे. भिंतीची उंची वाढविण्याचे काम सुरू झाले आहे.

