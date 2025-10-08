नाशिक

Crime News : नाशिक रोड पुन्हा हादरले! मालमत्तेच्या वादातून अमोल मेश्राम यांचा क्रूर खून; दोन आरोपींना ३ तासांत अटक

Property dispute leads to brutal murder in Nashik Road : सद्‍गुरूनगर येथे एकावर धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आल्याने नाशिक रोड पुन्हा हादरले आहे. अमोल मेश्राम असे खून झालेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी कुणाल सौदे आणि अमन शर्मा यांना अवघ्या तीन तासांत ताब्यात घेत अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: नाशिक रोड परिसराही खुनाचे सत्र सुरू असून, मालमत्तेच्या वादातून उपनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चौहान मळा, सद्‍गुरूनगर येथे एकावर धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आल्याने नाशिक रोड पुन्हा हादरले आहे. अमोल मेश्राम (वय ४३, रा. जय भवानी रोड) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी कुणाल सौदे (२१) आणि अमन शर्मा (१८) यांना अवघ्या तीन तासांत ताब्यात घेत अटक केली.

