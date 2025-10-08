Crime News : नाशिक रोड पुन्हा हादरले! मालमत्तेच्या वादातून अमोल मेश्राम यांचा क्रूर खून; दोन आरोपींना ३ तासांत अटक

नाशिक रोड: नाशिक रोड परिसराही खुनाचे सत्र सुरू असून, मालमत्तेच्या वादातून उपनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चौहान मळा, सद्गुरूनगर येथे एकावर धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आल्याने नाशिक रोड पुन्हा हादरले आहे. अमोल मेश्राम (वय ४३, रा. जय भवानी रोड) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी कुणाल सौदे (२१) आणि अमन शर्मा (१८) यांना अवघ्या तीन तासांत ताब्यात घेत अटक केली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमोल मेश्राम हे जय भवानी रोड परिसरातून मंगळवारी (ता. ७) पहाटे पाचच्या सुमारास चव्हाण मळा, सद्गुरूनगर परिसरात आले होते. त्या वेळी त्यांच्यावर दोघा-तिघांकडून धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले. जीव वाचविण्यासाठी ते आरडाओरड करीत धावत सुटले. मात्र, चौकात येताच ते रक्तबंबाळ अवस्थेत कोसळले. रोजप्रमाणे गेलले अमोल परत न आल्याने घरचे त्यांना शोधण्यासाठी बाहेर पडले असता ते चौकात पडलेले दिसले. .त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात आणि त्यानंतर बिटको रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉ. गिरी यांनी तपासून मृत घोषित केले. घटनास्थळी पोलिस उपायुक्त किशोर काळे, सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. सचिन बारी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत शिरसाठ, जितेंद्र सपकाळे आदी अधिकारी व कर्मचारी पोहोचले. .घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाने तपासणी केली. श्वानपथकालाही पाचारण करण्यात आले होते. अमोल मेश्राम यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी, दोन मुले आहेत. शंकर अंबादास मेश्राम यांनी उपनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी उपनगर पोलिस ठाण्यात भेट देऊन मार्गदर्शन केले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..आरक्षणासाठी केलेल्या आत्महत्यांमागे मोठा कट? आत्महत्या करणाऱ्यांनी नव्हे, तर दुसऱ्यांनीच लिहिल्या 'त्या' चिठ्ठ्या; धक्कादायक माहिती समोर....खून, मारामाऱ्यांची मालिकागुन्हेगारांवर वचक बसावा, यासाठी नाशिक रोड, देवळाली कॅम्प, उपनगर पोलिस ठाणे हद्दीतून आरोपींची धिंड काढली होती. गोरेवाडी परिसरात दांडियादरम्यान युवकांच्या वादातून कृष्ण ठाकूर या युवकाचा खून करण्यात आला. डावखरवाडी, धोंगडे मळा आदी परिसरात गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली होती. गुन्हेगार दहशतीसाठी बिनधास्त कोयते, चॉपर मिरवत रिल्स काढतात, त्यामुळे पोलिसांनी कठोर भूमिका घेत गुंडांविरोधात धडक कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.