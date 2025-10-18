नाशिक

Nashik News : नाशिक मनपाच्या दोन निविदा वादात! शिवसेना महानगरप्रमुखांची मागणी: तातडीने निविदा रद्द करा

Shiv Sena Raises Concerns Over Nashik Road and Parking Tenders : नाशिक महापालिकेच्या रस्ते आणि पार्किंग निविदांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत शिवसेना महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी आयुक्त मनीषा खत्री यांना निवेदन दिले. नियमांचे उल्लंघन करत स्थानिक ठेकेदारांवर अन्याय होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
नाशिक: महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दोन निविदांमध्ये अनियमितता झाली असून, तातडीने रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी यासंदर्भात आयुक्त मनीषा खत्री यांना निवेदन दिले आहे. औद्योगिक वाहतुकीचा विचार न करता रस्ता बांधणी, तर २८ ठिकाणांच्या एकत्रित पार्किंग निविदेवर आक्षेप घेताना स्थानिक, छोटे ठेकेदार, बेरोजगारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा केला आहे.

