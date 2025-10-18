Nashik News : नाशिक मनपाच्या दोन निविदा वादात! शिवसेना महानगरप्रमुखांची मागणी: तातडीने निविदा रद्द करा

नाशिक: महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दोन निविदांमध्ये अनियमितता झाली असून, तातडीने रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी यासंदर्भात आयुक्त मनीषा खत्री यांना निवेदन दिले आहे. औद्योगिक वाहतुकीचा विचार न करता रस्ता बांधणी, तर २८ ठिकाणांच्या एकत्रित पार्किंग निविदेवर आक्षेप घेताना स्थानिक, छोटे ठेकेदार, बेरोजगारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा केला आहे. .नियमबाह्य निविदा रद्द करून पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी तिदमे यांनी केली. शहरातील २८ ठिकाणांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एकत्रित पार्किंग निविदेमुळे लहान व मध्यम ठेकेदारांना स्पर्धेतून वगळले आहे. केवळ मोठ्या कंपन्यांना अनुकूल अशा अटी ठेवल्या आहेत. या निविदेमधून एकाधिकार निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद केले आहे. .विभागनिहाय स्वतंत्र निविदा काढावी आणि आरक्षित दर वास्तववादी ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. पपया नर्सरी सिग्नल ते एक्स्लो चौक, एक्स्लो चौक ते गरवारे चौक या दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक अवजड वाहतूक होते, मात्र निविदेत या भारवाहक वाहतुकीचा आणि तांत्रिक मानकांचा विचार करण्यात आलेला नाही, रस्त्यांची वहन क्षमता, डिझाइन, तसेच औद्योगिक वाहतुकीचा पुनर्विचार करून कामांची पुन्हा तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात केली आहे..रस्ते निविदेतील त्रुटीभारवाहक रस्त्यांचा आराखडा तयार करताना इंडियन रोड्स काँग्रेस नियमांचे उल्लंघन.इक्विव्हॅलंट सिंगल अॅक्सल लोड चाचण्या नाही.कॅलिफोर्निया बेअरिंग रेशियो चाचण्या बंधनकारक असताना उल्लेख नाही.वाहतूक भाराचा उल्लेख निविदेत नाही.एकाच औद्योगिक वाहतुकीच्या मार्गांसाठी दोषदायित्वकालावधी वेगळा..पार्किंग निविदेतील त्रुटीनियमानुसार पाच टक्के हमी रक्कम आवश्यक असताना दोन टक्के हमीची अटसत्यनिष्ठा करार व स्वतंत्र निरीक्षकांचा अभावमासिक १९ लाख ५० हजार रुपयांचा अवास्तव आरक्षित दर.पाच वर्षांचा करार कालावधी व त्यावरील दोन वर्षांचा विस्तार..भाजप-शिवसेनेत सुप्त संघर्षपार्किंग निविदेतील अटी तयार करताना भाजपच्या एका आमदाराने मध्यस्ती केली; त्यात मासिक ३५ लाखांऐवजी १९ लाख रुपयांची अट समाविष्ट करण्यात आली. आमदाराने केलेली मध्यस्ती लक्षात घेऊन शिवसेनेनेदेखील उडी घेत भाजपसोबत दोन हात करण्याची तयारी सुरू केली आहे. .महापालिका निवडणुकीत भाजपने महायुती म्हणून निवडणूक लढविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु पक्षांतर्गत स्वबळाची भाषा अधिक प्रबळ होत आहे. त्यातून शिवसेनेकडून भाजपला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न आहे. शिवसेनेनेही स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची तयारी करताना भाजपशी दोन हात केले जात आहे..कारखान्याचे कोट्यवधी लाटले, नाचगाणं करणारीला २० कोटींचा स्टुडिओ बांधून दिला; करुणा मुंडेंचा खळबळजनक आरोप.पार्किंग व रस्ते कामांच्या निविदेत पारदर्शकता राखून, स्थानिक ठेकेदारांना न्याय मिळेल. नागरिकांचा पैसा योग्यरीत्या वापरला जाईल, यासाठी निविदा प्रक्रिया पुनर्विचारात घ्यावी.- प्रवीण तिदमे, महानगरप्रमुख, शिवसेना (शिंदे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.