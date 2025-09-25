नाशिक

Nashik Leopard Attack : १२ तासांच्या शोधमोहिमेनंतर चिमुकल्याचा मृतदेह आढळला; बिबट्याच्या वाढत्या उपद्रवामुळे नागरिकांत संताप

Leopard Attack in Wadner Dumala Nashik : नाशिक रोड येथील वडनेर दुमाला परिसरात बिबट्याने हल्ला करून दोन वर्षांच्या श्रुतिक गंगाधर या चिमुकल्याचा जीव घेतला. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Leopard Attack

Leopard Attack

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: नवरात्रोतसवाच्या धामधुमीत वडनेर दुमाला परिसरात काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्दैवी घटना घडली. आर्टिलरी सेंटरच्या कारगिल गेट शेजारील लष्करी चाळीत राहणाऱ्या दोन वर्षांच्या श्रुतिक गंगाधर या चिमुकल्याला मंगळवारी (ता. २३) रात्री बिबट्याने घराच्या अंगणातून उचलून नेले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
death
attack
Leopard

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com