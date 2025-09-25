Nashik Leopard Attack : १२ तासांच्या शोधमोहिमेनंतर चिमुकल्याचा मृतदेह आढळला; बिबट्याच्या वाढत्या उपद्रवामुळे नागरिकांत संताप

नाशिक रोड: नवरात्रोतसवाच्या धामधुमीत वडनेर दुमाला परिसरात काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्दैवी घटना घडली. आर्टिलरी सेंटरच्या कारगिल गेट शेजारील लष्करी चाळीत राहणाऱ्या दोन वर्षांच्या श्रुतिक गंगाधर या चिमुकल्याला मंगळवारी (ता. २३) रात्री बिबट्याने घराच्या अंगणातून उचलून नेले. .तब्बल अठरा तासांच्या शोधमोहीमेनंतर बुधवारी (ता.२४) दुपारी पावणेतीनला सुमारास जलकुंभाजवळ असलेल्या झुडपांत श्रुतिक मृतदेह आढळला. श्रुतिकचे वडील गंगाधर हे आर्टिलरी सेंटरमध्ये लष्करी जवान आहेत. मंगळवारी (ता.२३) रात्री नऊ ते साडेनऊच्या दरम्यान घरामध्ये जेवत असताना त्यांचा दोन वर्षाचा मुलगा श्रुतिक हा अंगणात होता. याच दरम्यान झुडपांमध्ये लपलेल्या बिबट्याने श्रुतिकवर हल्ला करत त्यास जंगलात ओढून नेले. .घाबरलेल्या श्रुतिकच्या रडण्याचा आवाज येताच त्याचे आईवडील अंगणात आले असता त्यांना बिबट्याने श्रुतिकला नदीकडे नेत असल्याचे दिसले. गंगाधर यांनी आरडाओरड करत बिबट्याचा पाठलाग केला, मात्र तो केंद्रीय विद्यालयाच्या भिंतीवरून उडी मारून वालदेवी नदीकाठच्या जंगलात पसार झाला..घटनेची माहिती कळताच वनविभागचे पथक आणि दोनशे जवान, शेकडो ग्रामस्थांनी जंगलात श्रुतिकचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. यासाठी थर्मल ड्रोनचा वापर करण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत श्रुतिक मिळून आला नाही. बुधवारी सकाळी पुन्हा शोध सुरु केला असता दुपारी पावणेतीनला श्रुतिकचा मृतदेह जलकुंभाजवळ मिळून आला. यापूर्वीही याच भागात आयुष भगत (वय ५) या बालकाचा बिबट्याने बळी घेतल्याने नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे..Pachod News : खादगाव येथील शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याप्रकरणी सरपंचासह चौघांविरुद्ध गुन्हा; अधिकाऱ्यांस तुर्तास बगल.बंदोबस्त करण्याची मागणीवडनेरगेट, पिंपळगावखांब, जयभवानी रोड, देवळाली कॅम्प, देवळालीगाव या दाट लोकवस्तीत बिबट्यांचा मुक्तसंचार आहे. याबाबत वेळोवेळी वनविभागाला कळविण्यात येते. बिबटे जेरबंद करूनही त्यांचा उपद्रव कमी झालेला नाही. त्यामुळे येथील बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.