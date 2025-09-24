नाशिक

Leopard Attack : नाशिकमध्ये बिबट्याची दहशत कायम; दोनवर्षीय बालकावर हल्ला

Leopard Attack at Wadner Gate, Nashik Road : पुन्हा एकदा बिबट्याने हल्ला करीत दोनवर्षीय बालकाला ओढून नेल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या बालकाचा शोध घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
नाशिक रोड: वडनेर गेट येथे पुन्हा एकदा बिबट्याने हल्ला करीत दोनवर्षीय बालकाला ओढून नेल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. २३) घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या बालकाचा शोध घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

