Crime News : नाशिकमध्ये दरोडेखोरांचा सिनेस्टाइल पाठलाग; दरोड्याच्या तयारीत असलेले संशयित अटकेत

Police foil robbery attempt on Mumbai-Agra Highway : नाशिकमधील मुंबई-आग्रा महामार्गावर दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या एका संशयिताला पोलिसांनी सिनेस्टाइल पाठलाग करून अटक केली. त्याच्याकडून गावठी कट्टा आणि अन्य शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: दरोड्याच्या तयारीसाठी थांबलेल्या पाच संशयितांना पोलिसांनी हटकले. या वेळी त्यांनी पळ काढला आणि पोलिसांनी सिनेस्टाइल पाठलाग केला. मंगळवारी (ता.९) मध्यरात्री मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाढवणे कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग सेंटरसमोर हा थरार रंगला. यात चौघे शस्त्रधारी दरोडेखोर अंधाराचा फायदा घेत पसार झाले; तर सराईत समीर प्रमोद देशमुख-पाटील (वय २९, रा. हनुमाननगर, मलकापूर, जि. बुलढाणा) यास पोलिसांनी अटक केली.

