Crime News : नाशिकमध्ये दरोडेखोरांचा सिनेस्टाइल पाठलाग; दरोड्याच्या तयारीत असलेले संशयित अटकेत

पंचवटी: दरोड्याच्या तयारीसाठी थांबलेल्या पाच संशयितांना पोलिसांनी हटकले. या वेळी त्यांनी पळ काढला आणि पोलिसांनी सिनेस्टाइल पाठलाग केला. मंगळवारी (ता.९) मध्यरात्री मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाढवणे कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग सेंटरसमोर हा थरार रंगला. यात चौघे शस्त्रधारी दरोडेखोर अंधाराचा फायदा घेत पसार झाले; तर सराईत समीर प्रमोद देशमुख-पाटील (वय २९, रा. हनुमाननगर, मलकापूर, जि. बुलढाणा) यास पोलिसांनी अटक केली. .आडगाव पोलिस ठाण्यातील गस्ती पथकातील उपनिरीक्षक मयूर निकम, चालक गणेश माळी आणि पोलिस अंमलदार लभडे हे गस्त घालत असताना, पहाटे तीनला संशयित दोन दुचाकींसह थांबलेले दिसून आले. त्यांच्या दुचाकींचे नंबर परराज्यातील असल्याने संशय बळावला. पोलिसांनी त्यांना हटकत येथे काय करता आहे? असे प्रश्न करताच पाचही घाबरले आणि विविध दिशेने पळाले..निकम, माळी आणि लभडे यांनीही तातडीने त्यांचा पाठलाग केला. यावेळी समीर पाटील खाली पडला. त्याने कमरेला अडकविलेला गावठी कट्टा काढण्याचा प्रयत्न केला; परंतु, उपनिरीक्षक निकम यांनी तत्काळ पिस्तूल रोखल्याने त्याने स्वत:ला पोलिसांच्या स्वाधीन केले..आडगाव गुन्हे शोध पथकाच्या मदतीने समीरची झडती घेतली असता, त्याच्याकडून गावठी कट्टा, एक जिवंत काडतूस, धारदार चॉपर, फायटर, मिरची पावडर, नऊ जोड हातमोजे, अठरा फूट दोरी, तसेच दरोड्यासाठी वापरलेल्या जिक्सर व टीव्हीएस अपाचे दुचाकी असा एकूण ३ लाख ११ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तपास सहायक निरीक्षक सतीश जगदाळे करीत आहेत..Nagpur News: नागपूरमधील यशवंतराव चव्हाण कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; मानसिक ताणाच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त.चौघेही संशयित सराईत गुन्हेगारपळून गेलेल्या चौघांनी महामार्गावरील पेट्रोलपंपासह दोन ठिकाणी दरोडा टाकण्याची पूर्वतयारी केली होती. सर्व संशयित हे बुलढाणा जिल्ह्यातील असून, ते सोमवारी (ता. ८) रात्री रेल्वेने नाशिक रोड येथे आले होते. पळालेले चारही संशयित सराईत असून, त्यांच्याकडे गावठी कट्टे आहेत. समीर पाटीलवर यापूर्वीही पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.