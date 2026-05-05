Chhatrapati Shivaji Maharaj Life Guru: छत्रपती शिवाजी महाराजांना जीवनगुरू मानल्यास यश निश्चित : रोहिदास महाराज हांडे यांचे प्रतिपादन

सटाणा : जीवनात संघर्ष अटळ असतो; मात्र योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास त्या संघर्षातून यशस्वी वाट काढता येते. म्हणूनच आयुष्यात योग्य गुरु असणे अत्यंत आवश्यक आहे. गुरु चुकीचा मिळाला तर आयुष्य भरकटू शकते; पण छत्रपती शिवाजी महाराज यांसारख्या अष्टपैलू, दूरदृष्टी असलेल्या व्यक्तिमत्त्वाला गुरु मानले, तर यश निश्चित आहे, असे प्रतिपादन वारकरी संप्रदायाचे रोहिदास महाराज हांडे यांनी केले..गिरणा गौरव प्रतिष्ठान व नो-प्रॉब्लेम ग्रुपतर्फे झालेल्या 'कसमादे गौरव' पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी गिरणा गौरव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुरेश पवार तर अखिल भारतीय साहित्य मंडळाचे सदस्य संजय बच्छाव, शेतकरी मित्र बिंदूशेठ शर्मा, नंदकिशोर शेवाळे प्रमुख पाहुणे होते. रोहिदास महाराज हांडे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नियोजन कौशल्य, सूक्ष्म निरीक्षण, संयम, धैर्य आणि नेतृत्वगुण हे प्रत्येकाने अंगीकारण्यासारखे आहेत. कोणतीही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी केलेले नियोजन आणि दूरदृष्टी आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे..यावेळी कसमादे परिसरातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा कसमादे गौरव पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. सुरेश पवार यांनी पुरस्कार म्हणजे केवळ सन्मान नसून पुढील कार्यासाठी मिळणारी प्रेरणा आणि ऊर्जा आहे. त्यामुळे पुरस्कारानंतर न थांबता अधिक जोमाने काम करत राहणे हेच खरे पुरस्काराचे सार्थक असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी राजेंद्र निकम, प्रमोद रौंदळ, प्राचार्य जितेंद्र आहेर, मुख्याध्यापक संदीप कोठावदे, भगवान आहेर, कवि व लेखक अॅड.सोमदत्त मुंजवाडकर, रोशन खैरनार, काशीनाथ डोईफोडे, रामकृष्ण शेवाळे, उपेंद्र कोर, रमेश देसले आदींनी परिश्रम घेतले. शेखर अहिरे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर राजेंद्र निकम यांनी आभार मानले..कसमादे गौरव पुरस्कारार्थी :डॉ. सतीश साळुंखे (सामाजिक व शैक्षणिक), ह.भ.प. गोकुळ महाराज (अध्यात्म), साधना गवळी (राजकारण), यशवंत अमृतकर (व्यापार), विलास निकम (शेती), किरण पाटील (प्रशासकीय सेवा), सुनील आहेर (सामाजिक), किशोर सोनवणे (मूर्तिकला), डॉ. योगेश अहिरे व योगेश पारख (वैद्यकीय), जयश्री भामरे (शैक्षणिक), प्रमोद आर्वी (रांगोळी कला) तसेच विशेष सन्मान म्हणून शिव वाघ यांचा समावेश होता.