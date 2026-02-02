नाशिक

Rohit Pawar : 'ती बातमी की स्वप्न कळत नव्हतं'; अजितदादांच्या घटनेवर रोहित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

Rohit Pawar Announces Temporary Silence on Politics : आमदार रोहित पवार यांनी ढकांबे ता. दिंडोरी येथे दिवंगत सुदाम बोडके यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते
नाशिक/लखमापूर: ‘तेरा दिवस राजकारणावर कोणतेही भाष्य करणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका आमदार रोहित पवार यांनी घेत पवार परिवाराशी संबंधित घटनेनंतरचा काळ हा शोक आणि आत्मचिंतनाचा असल्याचे स्पष्ट केले. दादांबाबत आलेली बातमी खरी की स्वप्न, हेच कळत नव्हते, अशी भावना व्यक्त करीत या घटनेने अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याचे ते म्हणाले.

