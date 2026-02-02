Rohit Pawar : 'ती बातमी की स्वप्न कळत नव्हतं'; अजितदादांच्या घटनेवर रोहित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

नाशिक/लखमापूर: ‘तेरा दिवस राजकारणावर कोणतेही भाष्य करणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका आमदार रोहित पवार यांनी घेत पवार परिवाराशी संबंधित घटनेनंतरचा काळ हा शोक आणि आत्मचिंतनाचा असल्याचे स्पष्ट केले. दादांबाबत आलेली बातमी खरी की स्वप्न, हेच कळत नव्हते, अशी भावना व्यक्त करीत या घटनेने अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याचे ते म्हणाले..आमदार रोहित पवार हे ढकांबे (ता. दिंडोरी) येथे रविवारी (ता. १) दुपारी आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी ते म्हणाले, की या घटनेत केवळ पवार कुटुंबच नव्हे, तर त्या विमानातील इतर प्रवासी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठ्या मानसिक धक्क्याला सामोरे जावे लागले. विशेषतः अजितदादांचे कट्टर कार्यकर्ते सुदाम बोडके हे दादांची बातमी समजताच अस्वस्थ झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. .या घटनेची माहिती कळताच आमदार पवार रविवारी दुपारी ढकांबे येथे आले. त्यांनी बोडके परिवाराची भेट घेत सांत्वन केले. या वेळी पालघरचे आमदार सुनील भुसारा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, हेमंत धात्रक, ज्येष्ठ नेते श्रीराम शेटे, दत्तात्रय पाटील, नगरसेवक कमलेश बोडके, प्रदेश कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग, मनोज खांदवे, किशोर वडजे यांनी (कै.) सुदाम बोडके यांच्या पत्नी शकुंतला बोडके, बंधू भगवान व शरद बोडके, मुलगे स्वप्नील व मनोज बोडके, पुतणे संतोष, तुषार व योगेश बोडके आदींचे सांत्वन केले..या वेळी आमदार पवार म्हणाले, की या काळात मी अनेकांशी चर्चा केली, लोकांचे सांत्वन केले. मात्र, सध्या राजकीय मुद्द्यांवर बोलणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करीत संबंधित घडामोडींवर सविस्तर माहिती ९ तारखेनंतर पत्रकार परिषदेत दिली जाईल. दादांबरोबर नेमकी काय चर्चा झाली, संपूर्ण प्रक्रियेत काय घडले, याबाबतचे सर्व तपशील १३ दिवसांनंतरच मांडले जातील, असेही ते म्हणाले..Devendra Fadnavis: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत सांगितले नाही: देवेंद्र फडणवीस, माझ्याकडेही अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या!.फडणवीस, गोयल आणि ठाकरे यांच्याबाबतही मौनमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित घडामोडींवर ‘मी त्या ठिकाणी होतो; काय झाले ते ९ तारखेनंतर सांगेन,’ असे सूचक विधान करीत भाजप नेते पीयूष गोयल यांच्याबाबत भाष्य टाळत, योग्य वेळी भूमिका मांडली जाईल, असे सांगितले. तसेच राज ठाकरे यांच्या ट्विटबाबतही तेरावा झाल्यावरच बोलेन, असेही ते म्हणाले..शपथविधीवर स्पष्टीकरणशपथविधीच्या दिवशी पवार कुटुंब अनुपस्थित राहण्याबाबत, ते म्हणाले, की शपथविधी होणार आहे, याची आम्हाला पूर्वकल्पना नव्हती. लाखो लोक बारामतीत सांत्वनासाठी येत होते. शपथविधीची बातमीही टीव्हीवरूनच कळली. सध्या हा काळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नसून, दुःख व्यक्त करण्याचा आणि संयम राखण्याचा आहे, असे सांगत १३ दिवस पूर्ण झाल्यावर सर्व प्रश्नांना सविस्तर आणि स्पष्ट उत्तरे दिली जातील, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.