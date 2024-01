Nashik Ramesh Bais : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्‍याकडून नाशिक उपकेंद्रासंदर्भात सुरू असलेली अडवणूक व इतर विविध मागण्यांसंदर्भात विद्यार्थी संघटनांनी बुधवारी (ता. ३) आक्रमक भूमिका घेतली.

विद्यापीठातर्फे मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्‍यास ‘गनिमी कावा’ करताना शुक्रवारी (ता. ५) नाशिक दौऱ्यावर येत असलेले राज्‍यपाल रमेश बैस यांचे वाहन अडवणार असल्‍याची भूमिका विद्यार्थी संघटनांच्‍या वतीने ॲड. अजिंक्‍य गिते यांनी जाहीर केली.(Role of student organizations for various demands to governor ramesh bais nashik news)