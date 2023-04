By

नाशिक : शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (RTE) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षासाठीची सोडत बुधवारी (ता. ५) पुणे येथे काढण्यात आली. (rte admission parents will actually receive admission confirmation message on SMS 12th April nashik news)

सोडतीनंतर १२ एप्रिलला दुपारी तीननंतर प्रत्यक्षात पालकांना एसएमएस मिळणार आहेत. त्यानंतर निवड झालेल्या पालकांनी १३ ते २५ एप्रिलदरम्यान कागदपत्रांची छाननी करून प्रवेश निश्चित करून घ्यावे, असे शिक्षण विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा, या उद्देशाने या राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो.

नाशिकमधील ४०१ शाळांत प्रवेशासाठी चार हजार ८५४ जागा उपलब्ध असून, त्यासाठी तब्बल २२ हजार १२२ अर्जांची नोंदणी झाली आहे. १२ एप्रिलला दुपारी तीननंतर २५ टक्के प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना अर्जात नमूद मोबाईलवर एसएमएस पाठविले जातील.

निवडयादीत नावे असलेल्या बालकांच्या पालकांनी १३ ते २५ एप्रिल २०२३ या कालावधीत पंचायत समिती / महापालिका स्तरावरील पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्रे तपासून घेऊन आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करावा.

पडताळणी समितीने प्रवेश निश्चित केल्यानंतर पालकांनी तारीख ३० एप्रिलपर्यंत शाळेमध्ये जाऊन बालकाचा प्रवेश घ्यावा. ही प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने नियमानुसार राबविली जात असून, प्रवेशप्रक्रियेंतर्गत प्रवेश क्षमते एवढ्या विद्यार्थ्यांची लॉटरीद्वारे निवड होणार आहे. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेबाबत पालकांनी कोणतेही दलाल / संस्था यांच्या प्रलोभनांना बळी पडू नये, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.