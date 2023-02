SAKAL IMPACT : विषय शिक्षकांना सुपरव्हिजन न देण्याच्या मंडळाच्या सूचना; बारावी बोर्डाची यंत्रणा अपडेट

By

नाशिक रोड : बारावीच्या परीक्षेला सुरवात झालेली असताना पहिल्याच दिवशी इंग्रजीच्या विषयाच्या पेपरला इंग्रजी शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांना इंग्रजीच्या पेपरलाच सुपरव्हिजन देण्यात आल्यामुळे पारदर्शकतेचा फज्जा उडाला होता. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर संपूर्ण यंत्रणा जागी झाली.

बोर्डाने या संदर्भात विषय शिक्षक व केंद्रप्रमुखांना पत्र जारी केले असून, विषय शिक्षकांना त्या विषयाच्या पेपरच्या दिवशी सुपरव्हीजन देण्यात येऊ नये, अशी सक्त सूचना केली आहे. (SAKAL IMPACT Board instructions not to provide supervision to subject teachers 12th Board System Update nashik news)

ज्या विषयाचे प्राध्यापक अध्यापन करतात, त्या शिक्षकांना पेपरच्या दिवशी सुटी देणे अथवा परीक्षा केंद्राच्या आत येऊ न देणे अपेक्षित असताना पहिल्याच दिवशी बारावीच्या परीक्षेत याउलट घडले.

बोर्डाच्या यंत्रणेने तत्काळ पत्र जारी करत विषय शिक्षकांना त्यांच्या विषयाचा पेपर ज्या दिवशी आहे, त्या दिवशी त्यांना सुपरव्हिजन देण्यात येऊ नये. ज्या शिक्षकांनी सुपरव्हीजन आपल्या विषयाच्या दिवशीच केले, त्याचा अहवाल देण्यात यावा, असे पत्र काढण्यात आले आहे. यामुळे केंद्रप्रमुखांचे धाबे दणाणले आहेत.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

या संदर्भात केंद्रप्रमुखांनी अपडेट असणे व यथोचित कारवाई करणे अपेक्षित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशापुढे कोणीही झुकू शकत नव्हते, त्यामुळे विषय शिक्षकांना त्यांच्याच विषयाच्या दिवशी सुपरव्हीजन देण्यात आले होते.

"सुपरव्हीजनसंदर्भात अहवाल मागविला असून, कार्यपद्धतीमध्ये अपडेशन केले आहे. केंद्रप्रमुखांना त्याबाबतचे पत्र जारी करण्यात आले आहे."

- नितीन उपासनी, अध्यक्ष, नाशिक विभागाय मंडळ