SAKAL Impact : सोयगाव भागातील जिल्हा परिषद शाळेसमोरील सोयगाव भागातील रस्त्यावर गटार कामासाठी खोदलेला खड्डा महिन्यांपासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे.

या संदर्भात ‘सकाळ’मध्ये रविवारी (ता. १०) वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणा खडबडून कामाला लागली. (SAKAL Impact Sewer dug road work started in Soygavi Plantation of trees in Gandhigiri pit by youth nashik)

दरम्यान, सोयगाव गावठाणमधील गिरणा स्टील ते सोयगाव मराठी शाळेसमोर गावातील गटार तुंबल्याने गटारीचे पाणी प्रवाहित करण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात या भागातील युवकांनी रविवारी सकाळी गांधीगिरी करत वृक्षारोपण करत असताना तिथे काम करणारी यंत्रणा आल्यावर थोडी गडबड झाली.

या युवकांनी संबंधित यंत्रणेला आठ दिवसांत काम करण्याचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर संबंधित खड्डा पुन्हा आजूबाजूला खोदून गटार प्रवाहित करण्यासाठी काम सुरू केले. ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिनाभरापासून रखडलेल्या कामाची सुरवात झाल्याबद्दल नागरिकांनी आभार मानले.