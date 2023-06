Nashik News : राज्यातील आपत्तीग्रस्तांसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात

By

Nashik News : राज्यात पावसामुळे उद्‌भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भारतीय प्रसासन सेवेतील तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देणगी म्हणून कापली जाणार आहे. (Salary reduction of government employees for disaster victims in state nashik news)

राज्य शासनाने आज तसा आदेश काढला आहे. राज्यातील अवकाळी पाऊस गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाकडून मदतीसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.

त्यात, राज्यातील पुनर्वसनाच्या कार्याला हातभार म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेतील, भारतीय पोलिस सेवा, राज्य शासनाच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या जून महिन्यातील वेतनातून प्रत्येकी एक दिवसाचे वेतन कापून घेतले जाणार आहे.

राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या आधिपत्याखालील शासकीय, निमशासकीय, कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांसह सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ, मंडळातील स्वायत्त संस्थेतील विभागप्रमुख कार्यालय प्रमुखांना आज आदेश देण्यात आला आहे.

तसेच कर्मचाऱ्यांच्या अनुमतीपत्रावर स्वाक्षऱ्या घेण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. जून महिन्याचे वेतन देण्यापूर्वी एक दिवसाचे कपातीची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यासाठी हिशेब सादर करण्यासाठी पद्धत ठरवून दिली आहे.