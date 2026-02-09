Samruddhi Expressway : 'समृद्धी'ने दिला वेग, पण जुन्या महामार्गाच्या अर्थचक्राला लागला 'ब्रेक'!

घोटी: समृद्धी महामार्गाने वेग दिला. पण जुन्या मुंबई-नाशिक मार्गावरील अर्थचक्राला ‘ब्रेक’ लागला आहे. एकीकडे प्रगतीचे प्रतीक असलेला द्रुतगती मार्ग, तर दुसरीकडे वाहतुकीच्या ओघावर उभे राहिलेले व्यवसाय, या दोन वास्तवांच्या मध्ये अडकला आहे. व्यापारी, कामगार आणि बाजारपेठेचा श्वास यामुळे घोटला गेला आहे. .पूर्वी मुंबई-नाशिक महामार्गावर दिवसरात्र गाड्यांची रेलचेल असायची. प्रवासी थांबायचे, चहा-नाश्ता करायचे, वाहन दुरुस्ती करून घ्यायचे. त्या एका थांब्यावरून कित्येक हातांना काम मिळायचे. हॉटेलला लागणारा भाजीपाला शेतकऱ्याकडून, दूध, व्यापाऱ्याकडून किराणा, गॅस, पाणी, साफसफाई सर्व स्थानिक असायचे. त्यामुळे पैसा गावातच फिरायचा. आता वाहतूक ‘समृद्धी’कडे वळव्याने हे चक्र थांबले झाले. महामार्गावर सहापदरी लेनच्या सुरू असलेल्या कामामुळे वाहतूक कोंडीने हैराण चालक ‘समृद्धी’नेच जातात..आज अनेक ठिकाणी ढाबे ओस पडले आहेत. पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या गाड्यांची जागा रिकाम्या खुर्च्यांनी घेतली आहे. चुली पेटतात, पण ग्राहक नाही. कामगार आहे, पण काम नाही, अशी स्थिती आहे..मुंबई-नाशिक मार्ग ओस पडल्याने त्याची झळ पेट्रोलपंपांनाही बसू लागली आहे. पूर्वी प्रवासात असलेली प्रत्येक गाडी इंधन, हवा, पाणी किंवा थोड्या विसाव्यासाठी थांबायची. त्यामुळे पंप, हॉटेल, किराणा, गॅरेज सगळ्यांचे अर्थचक्र फिरायचे. आता वाहतूक थेट द्रुतगती मार्गावर गेल्याने वाहनांची संख्या घटली आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्ते बदलले की बाजार बदलतो, बाजार बदलला की रोजगार बदलतो. .पण त्या बदलासाठी पर्यायी व्यवस्था पाहिजे. जुन्या मार्गावरील व्यवसायांना जोडरस्ते, संकेत फलक, पर्यटन किंवा स्थानिक वाहतुकीचे नियोजन यावर पुरेसा विचार झाला का, विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांना जमिनी देत प्रकल्पबाधितांचा तालुका अशी ओळख असताना कोणत्याही करात, सुविधांसाठी राज्य सरकार सूट देत नाही, यासाठी लोकप्रतिनिधीही मौन धरून आहेत. घोटी टोल प्लाझावर ६० टक्के वाहने कमी झाली आहेत..नागरिकांचा विकासाला विरोध नाही. जलद प्रवास, वेळेची बचत, सुरक्षितता हेही महत्त्वाचेच आहे. पण विकासाच्या रेषेत मागे राहणाऱ्यांसाठी धोरणे नसतील, तर असमतोल वाढतो. मोठे प्रकल्प उभे राहताना अर्थव्यवस्थेचे पुनर्वसन, कौशल्य विकास, पर्यायी उद्योग, वे- साइड सुविधा, पर्यटन केंद्रांची निर्मिती याची जोडही आवश्यक आहे. .Mutha River Bridge: मुठा नदीवरील नवीन पूल लवकरच खुला; महामार्गावरील कोंडी कमी होणार, वाहनचालकांना मिळणार दिलासा.समृद्धी महामार्ग वेगाची नवी व्याख्या देतो; पण जुन्या मार्गावरील शांतता अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाची यातनामय कहाणी सांगते. त्या कहाणीला उत्तर देणे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांची जबाबदारी आहे. गरज आहे, ती वेग आणि संवेदना यांची सांगड घालण्याची. नाही तर महामार्ग समृद्ध होईल, पण मार्गावरील माणूस रिकाम्या हाताने आभाळाकडे पाहत उभाच राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.