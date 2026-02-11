नाशिक
Samruddhi Mahamarg : ट्रकला धडकून पेट्रोलने भरलेला टँकर जळाला; समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, चालकाचा आगीत होरपळून मृत्यू
Fatal Accident on Samruddhi Expressway Near Sinnar : सिन्नरजवळ समृद्धी महामार्गावर आयशर ट्रक व इंधन टँकरचा अपघात होऊन टँकरला आग लागली. यात चालकाचा होरपळून मृत्यू झाला.
सिन्नर : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर आयशर ट्रक व पेट्रोल-डिझेलने भरलेल्या टँकरमध्ये भीषण अपघात झाला. अपघातावेळी टँकरला आग लागून यात चालक जळून ठार झाल्याची घटना घडली. अपघातानंतर ट्रकचालक फरारी झाला. मंगळवारी (ता. १०) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास पाथरे शिवारात हा अपघात झाला. (Nashik District Road Accident Leaves Tanker Driver Burnt Alive)