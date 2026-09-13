Saptashrungi Gad Ghat: सप्तशृंगी गड घाटात कारने अचानक घेतला पेट; रोपवे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेने पती-पत्नी सुखरूप, मोठी दुर्घटना टळली

-दिगंबर पाटोळेवणी (नाशिक) : सप्तशृंगी गड घाटातील गणपती पॉईंटजवळ शनिवारी (ता. १२) रात्री साडे नऊवाजेच्या सुमारास दर्शनासाठी जाणाऱ्या स्विफ्ट कारने अचानक पेट घेतल्याची घटना घडली. आगीत कार पूर्णपणे जळून खाक झाली. मात्र, चालकाच्या प्रसंगावधानासह रोपवे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे कारमधील प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आल्याने सुदैवाने जीवितहानी टळली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.मिळालेल्या माहितीनुसार, निरवी, ता. शिरुर, जि. पुणे येथील भाविक नरेंद्र राजारा जगताप व अंजनाबाई राजाराम जगताप हे पती -पत्नी स्विफ्ट कार (एमएच १२ केएन ८६२५) ने शनिवारी रात्री नऊ वाजेच्या दरम्यान सप्तशृंगी गडावर दर्शनासाठी जात होते. घाटातील चढण चढत असताना वाहनाचे इंजिन गरम झाल्याचे व त्यातून धुर येत असल्याचे चालक नरेंद्र जगताप यांच्या लक्षात आले. त्यात्याने कार थांबवून पाणी टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचवेळी वाहनाने अचानक पेट घेतला. .काही क्षणांत आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने घाट परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच नांदुरी पोलिसांनीही घटनास्थळी धाव घेतली. कार मधील दोघेही सुरक्षित बाहेर पडले असल्याने सुदैवाने जिवीत हाणी टळली. दरम्यान, रोपवेचे कर्मचारी अमोल सुसुंद्रे, राजू रॉय, किशोर गांगुर्डे व विजू भाऊ यांनी तसेच ट्रस्टचे आपत्ती व्यवस्थापन पथकाचे जवानही तातडीने घटनास्थळी धाव घेत अग्निशामक साधनांच्या सहाय्याने आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर अग्निशमन दल व टँकरच्या मदतीने आग पूर्णपणे विझविण्यात आली. .मात्र, तोपर्यंत कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. सुरक्षेच्या दृष्टीने नांदुरी पोलिसांनी घाटातील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे बंद करून बॅरिकेड्स लावले. घटनेमुळे घाटात वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून,तपासानंतर कारण समोर येणार आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.\rदरम्यान, घाटात रस्त्याचे काम सुरू असल्याने प्रशासनाने १० ते २६ सप्टेंबरदरम्यान शनिवार व रविवार वगळता घाटरस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार आज सप्तशृंगी गड घाट रस्ता वाहतूकीसाठी खुला होता. घाट चढतांना उतरतांना गाडीची योग्य तपासणी करुन प्रवास करावा असे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.