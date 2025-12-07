सप्तश्रृंगी गड घाटात कार दरीत कोसळली, ओव्हरटेकच्या नादात अपघात; ४ ते ५ जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती

दिगंबर पाटोळे, वणी : नाशिकमध्ये स्विफ्ट कार सप्तश्रृंग गड घाटातील दरीत कोसळून भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ७ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समजते. ३०० फूटांपेक्षा जास्त खोल दरीत कार कोसळळी आहे. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या दोन रुग्णवाहिकांसह आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे पथक रवाना झाले आहे. स्थानिकांच्या मदतीने मदत कार्य सुरु करण्यात आले आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सप्तशृंगी गडावर श्री सप्तशृंगी मातेचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक निघाले होते. त्यावेळी स्विफ्ट कार ओव्हरटेक करताना चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि थेट गाडी दरीत कोसळली. गणपती टप्पा घाट रस्त्यातील एका वळणावर ही घटना घडली..सप्तश्रृंग गड घाटातील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या संरक्षक कठड्याला कार धडकली. मात्र कठडे कमकुवत असल्यानं कठडा तोडून कार खाली दरीत कोसळली. कारमधून ७ भाविक प्रवास करत होते. यात चार जणांचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समजते. याबाबत पोलिसांकडून अद्याप काही माहिती देण्यात आलेली नाही. अपघातग्रस्त वाहनातून ७ जण प्रवास करत होते. त्यात ४ महिला, एक चिमुकला आणि २ पुरुषांचा समावेश होता. .अपघात ग्रस्त वाहन सातशे फुट खोल असल्याने सप्तशृंगी देवी ट्रस्टची आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्थेचे पथक, ग्रामपंचायत यंत्रणा, रोप वे ट्रॉली कर्मचारी पथक, नांदुरी ग्रामपंचायत, वन विभाग प्रशासनासह स्थानिक ग्रामस्थांनी युध्दपातीीवर मदत कार्य करीत असून अपघातग्रस्तांना मुख्य रस्त्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. आरोग्य विभागाचे पथक तैनात करण्यात आलेले आहे. खासदार भास्कर भगरे यांनी अपघाताची माहीती घेवून अपघात ग्रस्तांना मदतीसाठी प्रशासनास सूचना केल्या आहेत..दोन वर्षांपूर्वी याच घाट परीसरात १२ जुलै २०२३ रोजी सकाळी ७ वाजेच्या दरम्यान दाट धुक्यात बस चालकाला रस्त्याच्या अंदाज न आल्याने गणपती टप्प्यावर राज्य परिवहन महामंडळाची सप्तशृंगी गड- खामगांव बस ४०० फुट दरीत कोसळून १ महिलेचा मृत्यु तर २५ प्रवासी जखमी झाल्याची घटना घटली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.