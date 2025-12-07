नाशिक

सप्तश्रृंगी गड घाटात कार दरीत कोसळली, ओव्हरटेकच्या नादात अपघात; ४ ते ५ जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती

सप्तशृंगी गडावर श्री सप्तशृंगी मातेचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक निघाले होते. त्यावेळी स्विफ्ट कार घाटात ओव्हरटेक करताना थेट दरीत कोसळली.
Devotees Vehicle Crashes Into Gorge at Saptashrungi

Devotees Vehicle Crashes Into Gorge at Saptashrungi

Esakal

सूरज यादव
Updated on

दिगंबर पाटोळे, वणी : नाशिकमध्ये स्विफ्ट कार सप्तश्रृंग गड घाटातील दरीत कोसळून भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ७ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समजते. ३०० फूटांपेक्षा जास्त खोल दरीत कार कोसळळी आहे. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या दोन रुग्णवाहिकांसह आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे पथक रवाना झाले आहे. स्थानिकांच्या मदतीने मदत कार्य सुरु करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
accident news
saptashrungi Devi Temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com