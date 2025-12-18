नाशिक

Nashik Gharkul Yojana : घरकुल लाभार्थ्यांना जागा मिळेना? जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचा 'ॲक्शन मोड'; अधिकाऱ्यांना दिले कडक आदेश

District Collector Reviews Sarvansathi Ghare Progress : जमिनीचा आदेश पारित झाल्यानंतरही सातबारा किंवा ८ (अ) उतारा व जागेचा ताबा मिळाला नाही, तर पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
नाशिक: शासकीय योजनेतून घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थ्याकडे जागा नसल्यास त्याला जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मंडळ अधिकारी, विस्तार अधिकारी व तहसीलदारांची आहे. जमिनीचा आदेश पारित झाल्यानंतरही सातबारा किंवा ८ (अ) उतारा व जागेचा ताबा मिळाला नाही, तर पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.

