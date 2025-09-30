Satana News : 'ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे!' बागलाण तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तहसीलदारांना घेराव

सटाणा: तालुक्यातील शेतकरी पावसाने अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला असून, त्यांचा शेतमाल, दुभती जनावरे, फळबागा, घरे आणि भवितव्य हे सर्वस्व पाण्यात वाहून गेले आहे. हताश शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत आहेत, तर त्यांच्या कुटुंबीयांना दोन वेळच्या भाकरीचीही चिंता भेडसावत आहे. सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून बळीराजाला मदत द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा बागलाण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातर्फे देण्यात आला आहे..सोमवारी (ता. २९) सकाळी अकरा वाजता बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण आणि पक्षाचे तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार कैलास चावडे यांना घेराव घालून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी ‘ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे, बळीराजाला न्याय मिळालाच पाहिजे’ अशी जोरदार घोषणाबाजी करून शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला..मांडवडे म्हणाले, मंत्र्यांच्या तालुक्यांना तत्काळ दुष्काळी जाहीर केले जाते, मात्र लगतच्या इतर तालुक्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाते. हा अन्याय आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हक्काची मदत मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे, त्याचे भविष्य पाण्यात गेले आहे. सरकारने तातडीने मदत केली नाही तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होईल असे त्यांनी सांगितले..यावेळी दिलेल्या निवेदनात, संपूर्ण महाराष्ट्रात तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा. शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी कमीतकमी २५ हजार रुपये मदत द्यावी. सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी. जनावरांच्या मृत्यूबाबत भरघोस नुकसानभरपाई द्यावी. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी. नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी किमान १० लाख रुपये मदत द्यावी..दोन वर्ष विकासकामे थांबवून निधी शेतकरी व ग्रामस्थांच्या मदतीसाठी उपलब्ध करून द्यावा. पीकविमा कंपन्यांना तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत. शेतकरी, शेतमजूर व बारा बलुतेदार वर्गासाठी विशेष पुनर्वसन पॅकेज द्यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या..आंदोलनात शहराध्यक्ष भारत काटके, छोटू सोनवणे, विजयराज वाघ, सुमित वाघ, महिला तालुकाध्यक्ष उषाताई भामरे, वंदना बिरारी, चेतन वनीस, किरण पाटील, युवराज निकुंभ, संजय वाघ शिरसमणीकर, झिपरू सोनवणे, दिलीप सोनवणे, विलास सोनवणे, जनार्दन सोनवणे, बापू बागुल, अनिल चव्हाण, आबा इंगळे, भाऊसाहेब सूर्यवंशी आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Alandi News : आळंदी देवस्थानकडून पूरग्रस्तांसाठी 21 लाखांचा मुख्यमंत्री सहायता निधी.कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहेत. शासनाने, सरकारने उदासीनता सोडून ताबडतोब मदतीचे हात पुढे करावेत. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी. अन्यथा नाइलाजाने शेतकऱ्यांसाठी आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.- संजय चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.