नाशिक

Satana News : 'ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे!' बागलाण तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तहसीलदारांना घेराव

Farmers in Satana Demand Wet Drought Declaration : सटाणा (बागलाण) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने माजी आमदार संजय चव्हाण आणि केशव मांडवडे यांच्या नेतृत्वाखाली ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
Satana farmers protest

Satana farmers protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सटाणा: तालुक्यातील शेतकरी पावसाने अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला असून, त्यांचा शेतमाल, दुभती जनावरे, फळबागा, घरे आणि भवितव्य हे सर्वस्व पाण्यात वाहून गेले आहे. हताश शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत आहेत, तर त्यांच्या कुटुंबीयांना दोन वेळच्या भाकरीचीही चिंता भेडसावत आहे. सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून बळीराजाला मदत द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा बागलाण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातर्फे देण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
rain
Farmer
Monsoon
farmer protest
Crop Damage
Agriculture Loss
crops
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com