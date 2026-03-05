Satana Fraud Case : जादा परताव्याचे आमिष नडले; सटाण्यातील 'त्या' कंपनीच्या ६ संचालकांसह ८ जणांवर गुन्हे दाखल

सटाणा: जादा परताव्याचे आमिष दाखवून शहर व परिसरातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ‘सुवर्ण इंद्रधनू फ्रंटर्निटी फंड’ या कंपनीच्या संचालकांसह सटाणा उपशाखेतील दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध सटाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रारंभी २२ गुंतवणूकदारांची ३५ लाख ४८ हजार ७९ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले असले तरी आणखी शंभराहून अधिक नागरिक पुढे येण्याच्या तयारीत असून, ही रक्कम कोटींमध्ये जाण्याची शक्यता पोलिससूत्रांनी व्यक्त केली आहे..महालपाटणे (ता. देवळा) येथील किराणा व्यावसायिक राकेश खगेले (वय ३९) यांच्या तक्रारीवरून याप्रकरणी सटाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ अन्वये कंपनीचे सहा संचालक व सटाणा उपशाखेतील दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. .सटाणा बसस्थानकाजवळील हॉटेल यशवंत टी हाऊसच्या पहिल्या मजल्यावर २०१८ पासून ‘सुवर्ण इंद्रधनू फ्रंटर्निटी फंड’ कंपनीचे कार्यालय कार्यरत होते. सुरुवातीच्या काळात नियमित परतावा दिल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास दृढ झाला. ‘भिशी’, ‘दैनिक पावती’ आणि ‘मुदत ठेव’ या योजनांतून मोठ्या प्रमाणात कलेक्शन करण्यात आले..रोज ३० ते एक हजारापर्यंतच्या पावत्या फाडून वर्षभर रक्कम जमा करणाऱ्यांना १३ व्या महिन्यात जादा परतावा देण्याची योजना राबविली जात होती. ३० रुपयांच्या दैनिक पावतीवर तीन हजार, तर एक हजाराच्या पावतीवर तीस हजार रुपये अतिरिक्त देण्याचे आश्वासन देण्यात येत होते. .‘एफडी’ वरही दीड ते दोन टक्के जादा व्याज देण्याचे आमिष दाखवले जात होते. मात्र नोव्हेंबर २०२४ पासून कार्यालय बंद झाले. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर मूळ रक्कम व लाभांश परत करण्यास टाळाटाळ सुरू झाली. काही गुंतवणूकदारांना देण्यात आलेले धनादेश वटले नसल्याचेही समोर आले आहे..दरम्यान, आठ वर्षांच्या कालावधीत संस्थेने स्थानिक पातळीवर विश्वासार्हतेची प्रतिमा उभी केली होती. त्याचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारला गेल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तपासात आणखी धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता असून, आर्थिक गुन्हे शाखेची मदत घेण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.गुंतवणूकदारांचे अनुभव.Buldhana Accident: टिप्परच्या धडकेत वृद्ध दुचाकीस्वार ठार; मोताळा ते बुलडाणा मार्गावर दुःखद अपघात.वर्षानुवर्षे भिशी सुरू होती. वर्षभरापासून २५० रुपयांची दैनिक पावती भरत होतो. पावत्यांचे २१ हजार आणि दोन लाखांची एफडी, अशी एकूण दोन लाख ९० हजारांची गुंतवणूक अडकली आहे.- भूषण पगार, मोबाईल विक्रेते, सटाणाशंभर ग्रॅम सोने व तीन किलो ५३८ ग्रॅम चांदी जमा करून वर्षाला १३ टक्के व्याजाचे आश्वासन मिळाले. सुरुवातीचे तीन-चार महिने व्याज दिले; त्यानंतर सर्व व्यवहार थांबले.- अजय शेवाळे, गुंतवणूकदार, सटाणा.प्रकरण गुंतागुंतीचे असून, आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे. फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी पुराव्यासह पुढे यावे. त्यांचा साक्षीदार म्हणून समावेश करण्यात येईल.- योगेश पाटील, पोलिस निरीक्षक, सटाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.