Satana Municipal Elections : 'हौशी सत्ताधीश नकोत, जनसेवक हवेत!' सटाणा पालिका निवडणुकीत नागरिकांची ऐतिहासिक चळवळ; 'शपथपत्राशिवाय मत नाही'चा नारा

Satana Citizens Launch ‘No Opportunistic Leaders, Only Public Servants’ Campaign : सटाणा नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी 'हौशी सत्ताधीश नकोत, जनसेवक हवेत' आणि 'शपथपत्राशिवाय मत नाही' या टोकदार घोषणांसह एक वेगळी लोकशाही चळवळ उभी केली आहे. डॉ. सुधीर रा. देवरे यांच्या पुढाकाराने तयार झालेल्या 'जनतेचा जाहीरनामा'मुळे उमेदवार आता विकासाची लेखी हमी दिल्याशिवाय मत मागू शकत नाहीत.
अंबादास देवरे
Updated on

सटाणा: पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘हौशी सत्ताधीश नकोत, जनसेवक हवेत’, ‘शपथपत्राशिवाय मत नाही’ या मोहिमेची शहरात एकच चर्चा आहे. सुजाण नागरिकांचा या आवाहनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, शहरातील निवडणूक आता केवळ सत्तास्पर्धा न राहता लोकशाही मूल्यांची पुनर्स्थापना करणारे आंदोलन ठरत आहे.

