Satana Municipal Elections : 'हौशी सत्ताधीश नकोत, जनसेवक हवेत!' सटाणा पालिका निवडणुकीत नागरिकांची ऐतिहासिक चळवळ; 'शपथपत्राशिवाय मत नाही'चा नारा

सटाणा: पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'हौशी सत्ताधीश नकोत, जनसेवक हवेत', 'शपथपत्राशिवाय मत नाही' या मोहिमेची शहरात एकच चर्चा आहे. सुजाण नागरिकांचा या आवाहनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, शहरातील निवडणूक आता केवळ सत्तास्पर्धा न राहता लोकशाही मूल्यांची पुनर्स्थापना करणारे आंदोलन ठरत आहे..'हौशी सत्ताधीश नकोत, जनसेवक हवेत' या टोकदार घोषवाक्यासह सटाण्याचे नागरिक यंदाच्या नगर परिषदेच्या रणांगणात उतरले असून, निवडणुकीच्या गदारोळात त्यांनी एक वेगळीच चळवळ उभी केली आहे. शहरातील सुजाण मतदारांनी 'जनतेचा जाहीरनामा' आणि 'शपथपत्राशिवाय मत नाही' या मोहिमेद्वारे लोकशाहीला नवा चेहरा दिला..डॉ. सुधीर रा. देवरे यांच्या पुढाकारातून तयार झालेल्या 'सटाणा नागरिकांचा जाहीरनामा' या दस्तऐवजातील 'मत मागण्याआधी शहराच्या विकासाची लेखी हमी द्या, ही जनतेची अट लक्षवेधी ठरत आहे. या जाहीरनाम्यातील जनहिताच्या मागण्यांमुळे नागरिकांचा आवाज आता विकासाच्या केंद्रस्थानी पोहोचला आहे. .या मोहिमेचा प्रभाव सोशल मीडियावर झपाट्याने वाढत असून, सटाण्यात यासाठी स्वतंत्र व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्यात आले. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर 'शपथपत्राशिवाय मत नाही' हा संदेश मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. युवक वर्गाने या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याने शहरात लोकशाही जागृतीची नवी चळवळ सुरू झाली..Ratnagiri Politics: रत्नागिरीची वीस वर्षांत फक्त अधोगतीच: ठाकरे पक्षाचे उपनेते बाळ माने; महाविकास आघाडी भक्कम...पैसे घेऊन मतदानाविरोधात आवाजया मोहिमेचा एक वेगळा पैलू म्हणजे 'पैसे घेऊन मतदान' या संस्कृतीविरोधात जनतेचा उभा ठाकलेला आवाज. 'उमेदवारांनी मतांसाठी पैसे देऊ नयेत आणि मतदारांनीही पैसे घेऊ नयेत' असा ठाम संदेश नागरिक देत आहेत. 'तुमचा मताधिकार विकणार आहात का, की शहराच्या भविष्यासाठी वापरणार आहात?' हा त्यांचा थेट प्रश्न नागरिकांना विचार करायला भाग पाडणारा ठरतोय. जनतेने स्वतःचा जाहीरनामा तयार केला, उमेदवारांसाठी शपथपत्राची अट घातली आणि 'मत विकत नाही, मत विचारपूर्वक देतो' हा संदेश सर्वत्र पोहोचविला आहे..