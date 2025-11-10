Satana News : 'गृहपाल द्या'! सटाणा वसतिगृहातील २५० विद्यार्थिनींचा कळवण कार्यालयावर पायी मोर्चा

सटाणा: येथील नामपूर रस्त्यावरील नवीन आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील मूलभूत सुविधांकडे व गृहपालाच्या मागणीकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त विद्यार्थिनींनी कळवण येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर पायी मोर्चा काढत तीव्र आंदोलन छेडले. .दरम्यान, आमदार दिलीप बोरसे व कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अकनुरी नरेश यांनी मध्यस्थी करत चार दिवसात कार्यवाही करून न्याय देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थिनींनी मोर्चा मागे घेत वसतिगृहाकडे परतण्याचा निर्णय घेतला..शहरातील नामपूर रस्त्यावर असलेल्या सुमारे २५० विद्यार्थिनींच्या क्षमतेच्या या वस्तीगृहात अनेक महिन्यांपासून गृहपाल नसल्याने शिस्त, सुरक्षा आणि दैनंदिन व्यवस्थापन कोलमडले आहे. विद्यार्थिनींनी वारंवार तोंडी व लेखी मागण्या करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी अखेर आपले हक्क मिळवण्यासाठी पायी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण घटनेदरम्यान आदिवासी विभागाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, वॉर्डन अधिकारी, सटाणाचे तहसील कार्यालय कर्मचारी यांची धावपळ सुरू होती..प्रशासनाची धावाधावप्रशासनाला या आंदोलनाची कल्पना नसल्यामुळे क्षणभर तरी मोठा अनर्थ ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मध्यस्थीमुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली. या आंदोलनाची माहिती मिळताच आमदार दिलीप बोरसे यांनी सामाजिक कार्यकर्ते श्याम बगडाणे यांना तत्काळ घटनास्थळी धाव घेण्यास सांगितले..श्री.बगडाणे यांनी विद्यार्थिनींशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या आणि कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अनुकुरी नरेश यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना विद्यार्थिनींच्या आंदोलनाची माहिती दिली. अनुकुरी नरेश यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विद्यार्थिनींशी संवाद साधला. त्यांनी विद्यार्थिनींच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत चार दिवसांच्या आत आवश्यक नियुक्त्या केल्या जातील. असे आश्वासन देऊन विद्यार्थिनींनी पुन्हा वसतीगृहात परतण्याचे आवाहन केले..विद्यार्थिनींच्या समस्या समजून घेतल्या आहेत. वसतिगृहात गृहपाल व इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती याबाबत आम्ही तातडीने कार्यवाही सुरू केली आहे. चार दिवसांत गृहपाल नेमला जाईल आणि इतर सर्व सुविधा सुद्धा उपलब्ध करून दिल्या जातील.- अकनुरी नरेश, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, कळवण.Anjali Damania: ''यांचा गेम करायचाय..'' मनोज जरांगेंपाठोपाठ अंजली दमानिया यांच्या जीवालाही धोका; गाडी बदलत राहण्याचा सल्ला.आम्ही सर्व विद्यार्थिनी घरापासून दूर शिक्षणासाठी इथे राहतो. पण गृहपाल नसल्याने अनेकदा वसतिगृहात भीती वाटते, कुणी मार्गदर्शन करणारे नाही. प्रशासनाकडे कित्येक वेळा अर्ज केले, पण कोणी दखल घेतली नाही. म्हणूनच आमच्या मागण्यांसाठी आम्हाला पायी चालत जावे लागले.- वसतिगृहातील विद्यार्थिनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.