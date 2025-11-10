नाशिक

Satana News : 'गृहपाल द्या'! सटाणा वसतिगृहातील २५० विद्यार्थिनींचा कळवण कार्यालयावर पायी मोर्चा

Students Protest at Satana Tribal Girls’ Hostel Over Lack of Facilities : वसतिगृहातील मूलभूत सुविधांकडे व गृहपालाच्या मागणीकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त विद्यार्थिनींनी कळवण येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर पायी मोर्चा काढत तीव्र आंदोलन छेडले.
सकाळ वृत्तसेवा
सटाणा: येथील नामपूर रस्त्यावरील नवीन आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील मूलभूत सुविधांकडे व गृहपालाच्या मागणीकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त विद्यार्थिनींनी कळवण येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर पायी मोर्चा काढत तीव्र आंदोलन छेडले.

