Satana News : शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीचा अपव्यय? सटाणा आदिवासी वसतिगृहात गैरव्यवहाराचा आरोप

Poor Food and Management in Satana Tribal Hostel : आदिवासी शासकीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहात विद्यार्थिसंख्या अपूर्ण असतानाही वसतिगृह प्रशासन विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते. बऱ्याच दिवसांपासून येथील निवासी विद्यार्थ्यांचे जेवणासाठी मोठे हाल होत असल्याचा आरोप करीत आदिवासी महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला.
सटाणा: येथील अनुदानित आदिवासी शासकीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहात विद्यार्थिसंख्या अपूर्ण असतानाही वसतिगृह प्रशासन विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते. बऱ्याच दिवसांपासून येथील निवासी विद्यार्थ्यांचे जेवणासाठी मोठे हाल होत असल्याचा आरोप करीत आदिवासी महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला.

