Satana News : शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीचा अपव्यय? सटाणा आदिवासी वसतिगृहात गैरव्यवहाराचा आरोप

सटाणा: येथील अनुदानित आदिवासी शासकीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहात विद्यार्थिसंख्या अपूर्ण असतानाही वसतिगृह प्रशासन विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते. बऱ्याच दिवसांपासून येथील निवासी विद्यार्थ्यांचे जेवणासाठी मोठे हाल होत असल्याचा आरोप करीत आदिवासी महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला..शहरातील आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचे शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थी व विद्यार्थिनींची हेळसांड होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष लकी जाधव यांच्या विद्यार्थी पालकांनी विद्यार्थी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी तक्रारींचा पाढा वाचला..तक्रारीचा पाऊसवसतिगृहाचे गृहपाल दबाव तंत्राचा वापर करतात. निकृष्ट आहाराविषयी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला दमदाटी केली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी पालकांनी केला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ८० विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचे अर्ज प्रलंबित आहेत. नर्सिंग,फार्मसी च्या विद्यार्थी विद्यार्थिनी वसतीगृहात प्रवेश मिळत नसल्याने आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनी वंचित आहेत..कळवण प्रकल्पातंर्गत मुलामुलींच्या रिक्त जागा वर्ग करण्याची मागणी पालकांनी केली. गृहपालांना बोरगांव येथे प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले. असे का झाले याचे विद्यार्थी पालकांना कोडे असून एकूणच गुलदस्त्यात असून प्रकल्पातील वरीष्ठ अधिकारी सटाणा येथील गृहपालांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप दहिंदुले (ता. बागलाण) येथील सरपंच कौतिक साबळे यांनी केला आहे..पालकांच्या मागण्याशहरातील विद्यमान गृहपालकांची तातडीने बदली करावी, विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबवावी. अन्यथा आदिवासी पालक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा मुंगसे (ता. बागलाण) सरपंच हिरामण गावित, सरपंच किरण सूर्यवंशी, माजी पंचायत समिती सदस्य यशवंत अहिरे, आदींसह पालकांनी दिला आहे..Thane News: कळव्यात पाण्यासाठी आक्रोश! सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाग समितीवर हंडा मोर्चा.शासन आदिवासींच्या शैक्षणिक विकास व उन्नतीसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करीत असताना विद्यार्थ्यांना विनाविलंब अपेक्षेप्रमाणे शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. निवासाची व भोजनाची दर्जेदार व्यवस्था करून न्याय द्यावा.- लकी जाधव, अध्यक्ष आदिवासी महासंघ.