Nashik News : उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात सर्वाधिक गुंतवणूक; नवे औद्योगिक धोरण

सातपूर: उद्योगांच्या विस्तारासाठी अधिकाधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता शासनाने प्राधान्य दिले आहे. यापुढे उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात सर्वाधिक गुंतवणूक होणार असून, त्यासाठी तेथे होऊ शकणाऱ्या किमान १५ उद्योगांसाठीचे नवे धोरण बदलांच्या प्रक्रियेत आहे. नंदुरबार, नवापूरसह घोटी, इगतपुरी आणि विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश असल्याचे उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बलगन यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. उद्योगांना वीजपुरवठ्याची अडचण भासू नये, यासाठी उद्योगांसाठी वीजपुरवठ्याचे जाळे उभारण्यात येणार आहे..'आयमा इंडेक्स'च्या प्रकाशनानिमित्त नाशिकमध्ये आलेल्या सचिव डॉ. अन्बलगन यांनी 'सकाळ'शी संवाद साधताना सरकारच्या उद्योग धोरणाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, की गेल्या ७० वर्षांत जी गुंतवणूक झाली, त्या पलीकडे जाऊन आता देशातील अर्थव्यवस्था ही ट्रिलियनकडे वाटचाल करीत आहे. त्या दृष्टीने राज्य सरकारने विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. प्रामुख्याने ज्वेलरी, चामडे उद्योग, हिरा उद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योग, लॉजिस्टीक, रबर उद्योग, क्लस्टरसह अनेक लघुउद्योगांना चालना मिळणार आहे. .राज्यातील मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, नाशिक या शहरात मोठ्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांची विचारणा होत आहे, हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. घोटी, इगतपुरी, नंदुरबार, नवापूर या दुर्गम भागांतील औद्योगिक वसाहतींत आगामी काळात हजारो कोटींच्या प्रकल्पांसाठी शासनामार्फत उद्योगाला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांसह इकोसिस्टिम यंत्रणा उभी केली जाते. या भागातील उद्योजकांसाठी वीजपुरवठा जाळे तयार करण्यासाठीही उपाययोजना आखल्या आहेत..Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांची शेतकऱ्यांना साद; व्होटर अधिकार यात्रेमध्ये मखाना उत्पादकांशी संवाद.मुंढेगाव होईल लॉजिस्टिक हबनाशिक हे वाढवण बंदराजवळ असलेले सर्वांत मोठे औद्योगिक शहर आहे. यामुळे भविष्यात घोटी अथवा मुंढेगाव परिसरात ६०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन उपलब्ध झाल्यास नाशिक जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील सर्वांत मोठा लॉजिस्टीक पार्क तयार होईल, त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच सातपूर, अंबडसह घोटी, इगतपुरीदरम्यान पाडळी ते घोटी रेल्वेस्थानकांदरम्यान मोठा मालधक्का केल्यास औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. उद्योजक त्यासाठी मागणी करीत आहेत, याकडेही डॉ. अल्बलगन यांनी लक्ष वेधले.