Nashik Leopard Attack : बंगल्यातून बंगल्यात, छतावरून छतावर... बिबट्याच्या चपळाईने रेस्क्यू टीमला फोडला घाम!

नाशिक/सातपूर: आठ- दहा दिवसांपासून बाहेरच्या परिसरात फिरणारा बिबट्या शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास थेट शहराच्या दाट लोकवस्ती असलेल्या कामगारनगरात शिरला आणि क्षणातच परिसरात भीतीची लाट पसरली. एका बंगल्यातून दुसऱ्या बंगल्यात, तर एका इमारतीच्या छतावरून पुढच्या इमारतीत अशा चपळाईने उड्या मारत बिबट्याने अक्षरशः कहर माजविला..वन विभाग आणि रेस्क्यू टीमला तब्बल अडीच तास घाम फुटला. पाठलाग करताना वनरक्षकाच्या तोंडावर बिबट्याने जोरदार पंजा मारून जखमी केले; तर पाचहून अधिक नागरिक जखमी झाले. बघ्यांनी केलेल्या गर्दीमुळे रेस्क्यू ऑपरेशन अधिकच कठीण बनले होते. तारामंगल अपार्टमेंटच्या परिसरात लावलेले जाळे बिबट्याला अडकवेल, असे वाटत असतानाच त्याने अचानक उडी घेत जाळे, वनरक्षक आणि जवळील नागरिकांना दूर फेकत पुन्हा पळ काढला. .त्या क्षणी परिसरात आरडाओरड, धावाधाव, दहशत...अशी थरारक परिस्थिती निर्माण झाली होती. नागरिकांनी घराचे दरवाजे-खिडक्या बंद करून स्वतःला चार भिंतींत कोंडून घेतले. महात्मानगर, संत कबीरनगर, पारिजातनगर, गुरुकुल हायस्कूल परिसरात भयाचे सावट पसरले होते. सर्वप्रथम शारदा साबळे यांच्या नजरेस हा बिबट्या पडला आणि त्यांनी किंकाळी फोडताच शहरातील हा थरार सुरू झाला..एका कॉलनीतून दुसऱ्या कॉलनीत, अपार्टमेंटवरून अपार्टमेंटमध्ये झेपावत बिबट्याने दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ दहशत माजवली. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच वन विभागाच्या पथकाने डार्ट मारून अखेर बिबट्याला जेरबंद करण्यात यश मिळविले..दरम्यान, परिसरात आणखी एक बिबट्या फिरत असल्याची चर्चा सायंकाळी पसरताच रस्त्यांवर अक्षरशः शुकशुकाट पसरला. वन विभागाचे पथक संपूर्ण परिसरात गस्त घालत होते. दाट लोकवस्तीच्या या भागात बिबट्याची अशी धमाकेदार ‘एंट्री’ आणि थरारक पाठलाग... शहरवासीयांना हा दिवस दीर्घकाळ विसरता येणार नाही..‘त्या’ आठवणी ताज्या...गेल्या काही महिन्यांपासून शहरालगतच्या भागांमधून शहरातील रहिवासी भागांत बिबट्या येण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. विशेष करून वडनेर दुमाला परिसर व पंचक्रोशी, मखमलाबाद, तसेच जय भवानी रोडवर बिबट्या वारंवार दृष्टीस पडत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..गंगापूर रोडवर अडीच वर्षांपूर्वी सलग दोन बिबटे जेरबंद करण्यात आले होते. सावरकरनगर भागात २०२३ च्या मार्च व मेमध्ये हे बिबटे आढळून आले होते. त्या वेळी एका बिबट्याने काही नागरिकांवर हल्लाही केला होता. आजच्या घटनेनंतर सावकरनगरवासीयांच्या मनात मागील आठवणी ताज्या झाल्या..दोन बिबटे यापूर्वी जेरबंददोन महिन्यांपूर्वी वडनेर गेट भागात बिबट्याच्या हल्ल्यात बालकाचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी पंचक्रोशीतील रहिवाशांनी वन विभागाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढत बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी केली होती. अखेर १५ दिवसांच्या सर्च ऑपरेशननंतर या परिसरातून एकापाठोपाठ दोन बिबटे वन विभागाने जेरबंद केले. मात्र, त्यानंतरही परिसरात आणखी काही बिबटे असल्याचा दावा स्थानिक रहिवासी करीत असून, त्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे..दोन वनरक्षकांसह सात जणांवर हल्लाबिबट्याने तब्बल सात जणांवर जीवघेणा हल्ला केला. यात वनरक्षक संतोष बोडके व प्रवीण गोलाईत हे बिबट्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले. याशिवाय, बबन शिंदे (वय ६५), रंगनाथ डाबल (४६), हॉटेल कामगार तुषार आचारी (२२), श्रद्धा साबळे (३५), किसन लोहार (३६) यांच्यासह एकावर झडप घालत हल्ला केला. सर्व जखमींना जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि श्रीगुरुजी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले..गिरीश महाजनांची धावजलसंपदा तथा आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनीही घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्यात सहभाग घेतला. प्रारंभी दोन बिबटे असल्याची चर्चा असल्याने त्या अनुषंगाने तपास सुरू केला. मात्र, एक बिबट्या पळून जाण्यात यशस्वी ठरल्याची चर्चा उपस्थितांमध्ये होती. यादरम्यान नागरी वस्तीत बिबट्या दबा धरून बसून असल्याचे आढळले. अखेर वन विभागाच्या विशेष रेस्क्यू पथकाने थरारकपणे डार्ट मारून त्यास जेरबंद केले. तब्बल अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बिबट्या पकडण्यात यश आल्याने सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला..कॅनॉल रोडवरून शिरला नर बिबट्यावन विभागाने जेरबंद केलेला बिबट्या हा दोन वर्षांचा पूर्ण वाढ झालेला आहे. कॅनॉल रोड भागातून हा बिबट्या शहरात शिरला असू शकतो, असा अंदाज वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तविला. या बिबट्याला जेरबंद केल्यावर वन विभागाने म्हसरूळ येथील वन्यप्राणी उपचार केंद्रात त्याला हलविले. तेथे बिबट्याची तपासणी केली असता तो सुरक्षित आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस निरीक्षणाखाली ठेवल्यावर त्याला पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.....अन् बिबट्याने काढला पळमंत्री गिरीश महाजन यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्यात सहभाग नोंदविला. बिबट्या तारामंगल अपार्टमेंटच्या बी विंगमध्ये शिरला असताना, रेस्क्यू पथकाने अपार्टमेंटच्या प्रवेशद्वारासमोर जाळे लावले होते. मात्र, बिबट्याने जाळे भेदून कंपाउंडच्या भिंतीवरून उडी मारून कॅनॉल रस्त्यावरील नाले भागात घनदाट झुडपांच्या दिशेने पळ काढला. बिबट्याला डार्ट मारलेला असल्याने रेस्क्यू टीमने त्याचा पाठलाग केला. .तेव्हा मंत्री महाजन यांनीही टीमसोबत बिबट्याच्या दिशेने धाव घेतली. मंत्री महाजनांसह पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, आमदार सीमा हिरे, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख विलास शिंदे, संतोष गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र शिंदे, तसेच पोलिस प्रशासनाचे विश्वास पाटील, मधुकर कड, विलास गिते, भगवान शिंदे उपस्थित होते..Navale Bridge Scam : 'इंचभरही काम नाही'! तीन वर्षांपूर्वीच्या दीर्घकालीन उपाययोजना केवळ कागदावरच, ८ जणांना जीव गमवावा लागला.जखमींची नावे अशीबबन बाजीराव शिंदे (वय ६५)रंगनाथ महादू डाबल (वय ४६)तुषार रामदास आचारी (वय २२)श्रद्धा विठ्ठल साबळे (वय ३५)किसन सुखराम लोहार (वय ३६)संतोष कमलाकर बोडके (वनरक्षक)प्रवीण साहेबराव गोलाईत (वनरक्षक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.