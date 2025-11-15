नाशिक

Nashik Leopard Attack : बंगल्यातून बंगल्यात, छतावरून छतावर... बिबट्याच्या चपळाईने रेस्क्यू टीमला फोडला घाम!

Leopard Enters Dense Residential Area in Nashik : नाशिकच्या कामगारनगर परिसरात दाट लोकवस्तीत शिरलेल्या बिबट्याला अखेर वनविभागाच्या पथकाने डार्ट मारून जेरबंद केले. या थरारक रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये दोन वनरक्षकांसह सात नागरिक जखमी झाले.
Leopard Attack

Leopard Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक/सातपूर: आठ- दहा दिवसांपासून बाहेरच्या परिसरात फिरणारा बिबट्या शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास थेट शहराच्या दाट लोकवस्ती असलेल्या कामगारनगरात शिरला आणि क्षणातच परिसरात भीतीची लाट पसरली. एका बंगल्यातून दुसऱ्या बंगल्यात, तर एका इमारतीच्या छतावरून पुढच्या इमारतीत अशा चपळाईने उड्या मारत बिबट्याने अक्षरशः कहर माजविला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
attack
girish mahajan
Leopard
Conflict
Wildlife
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com