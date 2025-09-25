Nashik News : सातपूरमध्ये बेवारस रेशनकार्डचा ढिगारा; नाशिकमध्ये खळबळ, 'बोगस कार्ड'चा संशय

नाशिक/सातूपर: सातपूरच्या मथुरानगर परिसरात पाइपलाइन रस्त्यालगत बुधवारी (ता. २४) शेकडो बेवारस रेशनकार्डे आढळून आली. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. जिल्हा पुरवठा विभागाने घटनेचे गांभीर्य ओळखून चौकशी करताना याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. .नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये रेशनकार्डचे महत्त्व अधिक आहे. शासनाच्या योजनांपासून ते विविध ठिकाणी रेशनकार्ड हे पुरावा म्हणून उपयोगात येते. तसेच शासनाच्या जनआरोग्य योजनेसाठीही रेशनकार्ड अत्यावश्यक बाब आहे. त्यामुळे रेशनकार्ड काढण्यासाठी तहसील कार्यालयांमध्ये झुंबड नेहमीचीच झाली आहे. पण, एकीकडे रेशनकार्डसाठी मागणी वाढलेली असताना नाशिकच्या सातपूर भागात शेकडो रेशनकार्ड हे रस्त्याच्या बाजूला आढळून आले. त्यात केसरी, पिवळ्या कार्डाचा समावेश आहे. तसेच कोऱ्या पांढऱ्या शिधापत्रिकाही सापडल्या. .काही स्वयंसेवकांनी हे घटनास्थळावरून सदरचे रेशनकार्ड गोळा केले. या रेशनकार्डवर नागरिकांची नावे, आधार क्रमांक तसेच कुटुंबांचा तपशील स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभाग सतर्क झाला. विभागाने नाशिक तहसील व धान्य पुरवठा अधिकाऱ्यांना पंचनामा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या..Corruption Case : शंभर रुपयांच्या लाचप्रकरणी ४० वर्षे कोर्टात चकरा, आता हायकोर्टाने निर्णयच बदलला; नेमकं काय आहे प्रकरण? .शहरात रस्त्याच्या बाजूला एकावेळी आढळून आलेल्या शेकडो रेशनकार्डमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सदरचे रेशनकार्ड हे बोगस पुरावा म्हणून वापरात आणण्यात आली का? गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदानावेळी या कार्डाचा वापर केला गेला का असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, सदरच्या रेशनकार्डवर २००१ चा शिक्का आहे. ही रेशनकार्ड कोणी त्या ठिकाणी आणून टाकली याचा तपास सुरू आहे. तसेच पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.