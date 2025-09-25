नाशिक

Nashik News : सातपूरमध्ये बेवारस रेशनकार्डचा ढिगारा; नाशिकमध्ये खळबळ, 'बोगस कार्ड'चा संशय

Hundreds of Ration Cards Found in Satpur : नाशिकच्या सातपूर परिसरात रस्त्यालगत शेकडो बेवारस रेशनकार्डे आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. या कार्डांवर नागरिकांची माहिती स्पष्टपणे दिसत असून, त्यांच्या गैरवापराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
नाशिक/सातूपर: सातपूरच्या मथुरानगर परिसरात पाइपलाइन रस्त्यालगत बुधवारी (ता. २४) शेकडो बेवारस रेशनकार्डे आढळून आली. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. जिल्हा पुरवठा विभागाने घटनेचे गांभीर्य ओळखून चौकशी करताना याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

