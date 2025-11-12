Nashik News : विज्ञान केवळ वाचायचे नाही, तर अनुभवायचे! फिरत्या विज्ञान प्रयोगशाळेद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना 'आनंददायी' धडे

नाशिक: आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड रुजावी, यादृष्टीने ‘सायन्स ऑन व्हील्स’ या अभिनव उपक्रमाद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधुनिक विज्ञानाचे धडे दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांमधील निरीक्षणशक्ती, प्रयोगशीलता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा असून, नुकताच त्र्यंबकेश्वर येथील भिलमाळ आश्रमशाळेत या प्रकल्पाचा प्रारंभ करण्यात आला. .प्रकल्प कार्यालय नाशिक, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग आणि यंग एज्युकेशनल सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायन्स ऑन व्हील्स (फिरती विज्ञान प्रयोगशाळा) या अभिनव प्रकल्पाचा शुभारंभ शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, भिलमाळ (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथे झाला. याप्रसंगी आयुक्त लीना बनसोड, प्रकल्प अधिकारी अर्पिता ठुबे, सायन्स ऑन व्हील्सचे प्रमुख शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी आणि शिक्षण अधिकारी प्रमिला सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती..या बसमध्ये इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पाठ्यपुस्तकांतील विविध विज्ञान प्रयोगांचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. विद्यार्थ्यांना विज्ञान केवळ वाचण्याऐवजी पाहता, समजता आणि अनुभवता यावे, यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग, प्रकल्प कार्यालय नाशिक यांच्या माध्यमातून नाशिक आणि कळवण तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. .प्रयोगशीलतेच्या माध्यमातून शिक्षण अधिक जिवंत आणि आनंददायी बनवण्याचे काम करत असल्याचे शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी यांनी यावेळी सांगितले. या कार्यक्रमाचे नियोजन आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक मुकुंद गायकवाड यांनी केले होते..अशी आहे ‘सायन्स ऑन व्हील्स’ बसया बसच्या आत विविध विज्ञान मॉडेल्स आणि प्रयोग सादर करण्यात आले. त्यामध्ये सौरमाला, पृथ्वीचे फिरणे, पाणी गाळणी प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण, जलचक्र, अन्नसाखळी, प्रथिन व अन्नघटक, मानवी शरीररचना, हवेचा दाब, गतीचे प्रकार, ज्वालामुखी, सौर फॅन, पाण्यावर चालणारी सौर बोट, न्यूटनचे नियम अशी विविध मॉडेल्स विषयानुसार मांडण्यात आली. तसेच बसमध्ये अंतराळ विज्ञान प्रदर्शन भरविण्यात आले असून, शाळेतील पाचशेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी हे प्रदर्शन पाहिले..Pune ZP Students : जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा नासा दौरा; वॉशिंग्टन, ऑरलॅंडो आणि सॅन फ्रान्सिस्कोची सफर.‘सायन्स ऑन व्हील्स’ ही चालती फिरती प्रयोगशाळा आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञानाची दारे खुली करणारी एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना आहे.- लीना बनसोड, आयुक्त, आदिवासी विकास विभागया उपक्रमाद्वारे शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे महत्त्व समजण्यास मदत होईल. तसेच त्यांच्यामधील सर्जनशीलता आणि प्रयोगशीलता हे गुण विकसित होऊ शकतील.- अर्पिता ठुबे, प्रकल्प अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.