Nashik News : विज्ञान केवळ वाचायचे नाही, तर अनुभवायचे! फिरत्या विज्ञान प्रयोगशाळेद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना 'आनंददायी' धडे

Science on Wheels: A New Approach to Tribal Education : एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग, प्रकल्प कार्यालय नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या 'सायन्स ऑन व्हील्स' (फिरती विज्ञान प्रयोगशाळा) या अभिनव उपक्रमाचे उद्घाटन त्र्यंबकेश्वर येथील भिलमाळ आश्रमशाळेत झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड रुजावी, यादृष्टीने ‘सायन्स ऑन व्हील्स’ या अभिनव उपक्रमाद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधुनिक विज्ञानाचे धडे दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांमधील निरीक्षणशक्ती, प्रयोगशीलता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा असून, नुकताच त्र्यंबकेश्‍वर येथील भिलमाळ आश्रमशाळेत या प्रकल्पाचा प्रारंभ करण्यात आला.

